Wielkie pożegnanie. Haaland nie mógł uwierzyć. Zabójcze pięć minut w Lidze Mistrzów

Kibice w sektorze gości mieli nadzieję na kolejne ciosy, a co za tym idzie spokojne zwycięstwo. Gospodarze nie zamierzali jednak rozstawiać czerwonego dywanu i sami ruszyli do ataku. Jeszcze przed przerwą tłum w biało-zielonych barwach oszalał z radości, gdy Edersona pokonał Viktor Gyokeres .

Z 0:1 na 4:1. Wielki powrót Sportingu. Mistrzowie Portugalii wiceliderami Champions League

Później "jedenastkę" otrzymali miejscowi. Do piłki podszedł szwedzki bohater kibiców i w pewnym stylu zanotował hat-tricka, ustalając wynik potyczki na 4:1. W głównej mierze dzięki przebojowemu 26-latkowi to Sporting CP okazał się górą w starciu niepokonanych ekip. Nagroda? Drugie miejsce w tabeli i autostrada do 1/8 finału Champions League. Dla sympatyków "Lwów" to będzie długi wieczór.