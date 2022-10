Wielkie pochwały dla Kamila Grabary. Pod wrażeniem był nawet Pep Guardiola

Siedem minut wytrzymał bez straty gola Kamil Grabara w spotkaniu przeciwko Manchesterowi City w ramach grupowej fazy Ligi Mistrzów. Polak dosyć szybko skapitulował po strzale Erlinga Haalanda, który w pierwszej połowie dołożył jeszcze jedno trafienie.

Kamil Grabara wrócił po kontuzji i trafił "pod rozpędzony" Manchester City

W drugiej połowie Grabara przepuścił jeszcze więcej bramek, ale gdyby nie on, duńska drużyna zostałaby zupełnie zdeklasowana. Dostrzegli to nie tylko sympatycy ekipy z Kopenhagi, ale także ich rywale, w tym trener Pep Guardiola.

- Zaliczył niesamowity występ. Nie wiem czy to zasługa maski, czy czego innego - powiedział Hiszpan zwracając uwagę na nietypowe "wyposażenie" polskiego golkipera. Specjalna maska zabezpieczała kości twarzy i czaszki Grabary po ostatniej kontuzji.

Duńskie media także nie miały wątpliwości, kto za wysoką porażkę nie powinien usłyszeć słów krytyki. "Gdyby nie Kamil Grabara, to były istny rozlew krwi" - napisano w "ekstrabladet.dt", a średnia nota Polaka to 7.7.

"Co za powrót po kontuzji. Obecność polskiego bramkarza w składzie była niespodzianką, ale Grabara nie zawiódł" - przekonują dziennikarze "Bold.dk" zaznaczając też "Głównie dzięki niemu FC Kopenhaga nie straciła sześciu goli i to już do przerwy".

Z powrotu Grabary do gry cieszą się eksperci "bt.dk", którzy podkreślają, że 0-5 to fatalny wynik. Polaka jednak chwalą i zastanawiają się nad losem drugiego bramkarza FC Kopenhaga, który przy takiej formie konkurenta szybko może trafić na ławkę rezerwowych.