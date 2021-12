Bawarczycy rywalizowali z FC Barceloną, Dynamem Kijów i Benficą Lizbona. Wygrali wszystkie spotkania, strzelając 22 gole i tracąc zaledwie trzy. Już wkrótce poznają swojego rywala na etapie 1/8 finału. Będą rozstawieni, toteż szansa na uniknięcie innych gigantów jest naprawdę spora.

Wielkie pieniądze dla Bayernu

Jak donoszą niemieckie media, gra w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów już teraz przyniosła Bayernowi wielkie profity. Komplet wygranych dał jej premię w wysokości 16,8 miliona euro (po 2,8 mln za każde zwycięstwo). Niemal tyle samo - 15,6 miliona klub otrzymał na starcie rozgrywek. Do tego dochodzi kolejna kwota, 36,4 miliona, będąca pochodną znakomitych występów ekipy z Monachium w poprzednich sezonach.

Z drugiej strony - mistrzowie Niemiec sporo stracili, rozgrywając ostatni mecz fazy grupowej przeciwko Barcelonie przy pustych trybunach (szacunkowo - ok. 4 milionów euro). "Odbić" mogą sobie to już z nawiązką, awansując do ćwierćfinału, za co mogą zainkasować kolejne 10 milionów.



