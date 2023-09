Wielkie oczekiwania wobec następcy Lewandowskiego. Od razu czeka go hit

Bayern utrzymał się w światowej czołówce, ale Manchester United po odejściu Aleksa Fergusona nie tylko nie odnosi sukcesów w Lidze Mistrzów, ale czasem musi nawet grać w Lidze Europy. Mistrzowie Niemiec w ciągu ostatnich 15 latach siedem razy grali co najmniej w półfinale, a dwa razy zdobyli trofeum. Nic więc dziwnego, że odpadnięcie w poprzednim sezonie w ćwierćfinale z Manchesterem City przyjęto jak porażkę.

W klubie uznano, że jedynym z głównych powodów był brak skutecznego napastnika. Eric-Maxim Choupo-Moting nie potrafił wejść w buty Lewandowskiego. W Lidze Mistrzów zdobył zaledwie cztery gole, a w Bundeslidze dziesięć. Dlatego Bawarczycy zdecydowali się sięgnąć głęboko do kieszeni, co w ich przypadku nie jest normą, i zrobili bardzo wiele, by ściągnąć Harry’ego Kane’a. Zapłacili za niego około 100 mln euro.