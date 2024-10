Wielkie nerwy w obozie Bayernu po klęsce z Barceloną. "Nie pozwolimy na to"

Bayern Monachium potrafi grać z Barceloną. Można nawet stwierdzić, że "Duma Katalonii" to jego ulubiona ofiara. Nic dziwnego, że środowa porażka 1-4 w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów musiała wywołać zdenerwowanie w szeregach Bawarczyków, tym bardziej, że to już druga przegrana w tych rozgrywkach. Najbardziej okazał to dyrektor sportowy Max Eberle, który zaatakował dziennikarza.