Szymon Marciniak pod presją PSG. Ile powinno być rzutów karnych?

Wielka kontrowersja w meczu PSG – Newcastle United. Czy Szymon Marciniak powinien podyktować karnego?

Emocje na Parc des Princes nie zdążyły jeszcze opaść, gdy już niespełna trzy minuty później mieliśmy kolejną kontrowersję w polu karnym Anglików. Tym razem chodziło o obicie się piłki od ręki Lewis Miley . Szymon Marciniak ponownie nie dopatrzył się przewinienia, co było prawidłową decyzją. Przede wszystkim piłkarz Newcastle United został "nastrzelony" z bliskiej odległości, a dodatkowo przed kontaktem z ręką, futbolówka odbiła się od jego brzucha. Za brakiem przewinienia przemawia także fakt, że Miley próbował uniknąć kontaktu piłki z ręką, co widać po jego ruchu ciała i próbie odchylenia się. Zgodnie z interpretacjami, w takich sytuacjach nie odgwizduje się przewinienia, a zatem nasi sędziowie podjęli słuszną decyzję.

Szymon Marciniak w ogniu krytyki. Polak podyktował niesłusznego karnego dla PSG?

Do zdecydowanie największej kontrowersji doszło w szóstej minucie doliczonego czasu gry, gdy Szymon Marciniak pobiegł do monitora VAR. Arbiter musiał ocenić, czy kontakt piłki z ręką w polu karnym Newcastle United był dozwolony. Po zaledwie kilkunastu sekundach oglądania sytuacji, Polak uznał, że Valentino Livramento popełnił przewinienie, które skutkowało rzutem karnym dla PSG. Niestety, wszystko na to wskazuje że doszło do sporej pomyłki.