Wielkie kontrowersje w Lidze Mistrzów. Manchester City mógł już grać w "10"

W 8. minucie meczu Real - Manchester City w środkowej strefie boiska Casemiro brzydko sfaulował zawodnika drużyny przyjezdnej, za co powinien obejrzeć żółtą kartkę, za tzw. nierozważny atak. Niestety włoski sędzia Daniele Orsato nie zdecydował się na karę indywidualną, chcąc zarządzić tą sytuacją. Jak się okazało był to dość ważny błąd, z którego wywołała się przepychanka pomiędzy graczami Relau i Manchesteru City.

W efekcie przepychanek Luka Modrić w pewnym momencie złapał Aymerica Laporte za szyję, a ten w odwecie uderzył go z tzw. liścia. Ku zaskoczeniu wielu osób, sędzia Orsato postanowił ukarać obu zawodników ... żółtymi kartkami. Sytuacja wydaje się być wręcz kuriozalna, gdyż uderzenie było ewidentne, a co więcej, Laporte sam po tym upadł na murawę i symulował, że został uderzony.

Reklama

Zachowanie Modrića oczywiście nie miało nic wspólnego ze sportem. Trudno jednak tutaj doszukiwać się czerwonej kartki. Było to tzw. niesportowe zachowanie, za które powinien obejrzeć żółtą kartkę i właśnie taką karę wymierzył mu sędzia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Real Madryt - Manchester City. Już na początku spotkania doszło do przepychanki! WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Kontrowersje w Lidze Mistrzów. Przepychanki pomiędzy graczami Realu i Manchesteru City

W przypadku, gdy siła uderzenia jest minimalna, wówczas można podciągnąć to pod żółtą kartkę. Niestety, ale w tym przypadku siła była dość duża i moim zdaniem sędziowie powinni wykluczyć z dalszej gry Aymerica Laporta.

Z pewnością wiele osób zastanawia się, dlaczego sędziowie VAR nie zdecydowali się na interwencję i zmianę decyzji. Być może w związku z tym, że był to początek meczu, to arbitrzy nie odważyli się na wykluczenie zawodnika Manchesteru City.

Liga Mistrzów. Casemiro z taryfą ulgową u sędziego

Pewne jest to, że Casemiro został oszczędzony przez włoskiego arbitra w 8. minucie. Niestety w 33. obrońca Realu Madryt powinien zobaczyć żółtą kartkę, po tym gdy sfaulował Phila Fodena, a przewinienie polegało na ciągnięciu rywala za koszulkę, czyli tzw. LOR. Trudno jest powiedzieć dlaczego Daniele Orsato mimo odgwizdania faulu, nie zdecydował się na karę indywidualną dla Brazylijczyka. Teoretycznie powinna to być już druga żółta kartka dla Casemiro i zakończenie meczu, lecz w praktyce, ma on nadal czyste konto.