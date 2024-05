Wielkie kontrowersje po hicie Ligi Mistrzów. Czy polscy sędziowie byli aż tak źli?

Przez dziewięćdziesiąt minut wszystko było wręcz bardzo dobrze - poza sytuacją z 71. minuty, gdy niezbędna okazała się pomoc sędziów VAR, których funkcję pełnili Tomasz Kwiatkowski i Bartosz Frankowski. To właśnie po ich interwencji, Szymon Marciniak podbiegł do monitora VAR i po obejrzeniu powtórek przyznał, że popełnił błąd i anulował bramkę na 1:1 dla Realu.

Bayern Monachium skrzywdzony przez Szymona Marciniaka? Wielka burza w sieci

Tak naprawdę nie ma tu cienia wątpliwości, co do słuszności decyzji. Nacho bezpardonowo sfaulował Kimmicha, pchając go rękami w twarz, tym samym obalając na murawę. Marciniak po prostu nie dostrzegł przewinienia, być może dlatego że w polu karnym panował duży "gąszcz". Jednak, gdy piłka wpadła do siatki, nasz arbiter od razu zasygnalizował, że trwa analiza VAR i niewykluczone, że bramka zostanie anulowana.