Wielkie firmy już czekają na "Lewego"! W Lidze Europy nie musi być lekko

Drużyna Roberta Lewandowskiego rywalizowała w grupie Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium, Interem Mediolan oraz wspomnianą Viktorą. Łącznie zdołała zgromadzić siedem punktów, co pozwoliło jej wyprzedzić tylko ekipę z Czech (która przegrała komplet spotkań). Trzecie miejsce w grupie oznacza, że teraz Barcelonę czeka rywalizacja w Lidze Europy.

Zobacz końcową tabelę grupy, w której rywalizowała FC Barcelona

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. FC Viktoria Pilzno - FC Barcelona 2-4. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Giganci już czekają na Barcelonę! Oto potencjalni rywale w Lidze Europy

Klub z Katalonii zagra w 1/16 finału rozgrywek. Jego rywalem będzie jedna z ekip, które zajmą w grupach LE drugie miejsca. Choć do zakończenia zmagań pozostała tylko jedna kolejka, w żadnej z grup sytuacja nie jest jeszcze w stu procentach jasna.

Pewne jest jednak, że na Barcelonę czekać mogą naprawdę "duże" firmy. W grupie A drugie miejsce zajmie PSV Eindhoven lub Arsenal Londyn, a oba te kluby moga być dla "Dumy Katalonii" realnym zagrożeniem. W grupie B drugie miejsce zajmie Stade Rennais lub Fenerbahce. W grupie C będzie to z kolei bułgarski Łudogorec lub kolejna, znana marka - AS Roma, prowadzona przez Jose Mourinho.

Zdjęcie Jose Mourinho, trener AS Roma / AFP ANDREAS SOLARO / AFP

W grupie D potencjalnymi rywalami moga być Union Berlin (lider tabeli Bundesligi) lub SC Braga. W grupie E drugie miejsce zajmie Manchester United lub Real Sociedad (o pierwsze zagrają między sobą), a w grupie G - Karabach lub Nantes.

Najbardziej otwarta jest sytuacja w grupach F i H, gdzie wciąż drugą pozycję zająć może kilka zespołów. Tam "czają" się jednak m.in. AS Monaco czy Lazio.

Swojego rywala w 1/16 finału Ligi Europy Barcelona pozna podczas losowania, które odbędzie się 7 listopada. Pierwszy mecz zagra 16 lutego 2023 roku, rewanż - tydzień później.

