Wielki problem Barcelony, koszmar nie ma końca. Szczęsny zamieszany

"Barcelona ma poważny problem" - głosi na "jedynce" swojego serwisu madrycka "Marca". Mowa o kłopocie w defensywie. Wtorkowy mecz z Newcastle United na St. James' Park (1:1) był aż dwunastym z rzędu w Lidze Mistrzów, w którym "Duma Katalonii" nie zachowała czystego konta.

- Zagraliśmy świetny mecz w obronie. Mieliśmy chwilę zapomnienia przy golu, ale potem wszedł Dani Olmo i zrobił to, co do niego należało. Zremisowaliśmy, co jest dobrym wynikiem - mówił po ostatnim gwizdku środkowy obrońca Pau Cubarsi.

"Blaugrana" ostatni raz nie straciła gola w spotkaniu Champions League jeszcze w poprzedniej edycji, dokładnie 9 kwietnia 2025 r. na Montjuic. Miało to miejsce przeciwko Borussii Dortmund w pierwszym meczu 1/4 finału. Następnie zaczęła się czarna passa. "Jedynką" między słupkami był Wojciech Szczęsny.

W rewanżu w Niemczech oraz dwóch półfinałowych starciach z Interem Mediolan nie zachował czystego konta. Bieżącą kampanię na szczycie hierachii zaczął Joan Garcia, wystąpił we wrześniu przeciwko Newcastle. Później doznał jednak kontuzji i znowu to Polak był wyborem Hansiego Flicka.

Hiszpan wrócił do bramki w końcówce listopada. Ma teraz serię pięciu meczów z rzędu i jeśli nie przytrafi mu się kolejny uraz, to będzie ją powiększał, rola Szczęsnego jest marginalna, nie występuje nawet w Copa del Rey. Problem w tym, że zespół wciąż nie ma remedium na tracenie goli. Gra wysoką linią obrony, żeby przeciwnik nie miał wielu okazji po szybkich atakach, idealnie musi działać pressing. Wielu ekspertów twierdzi, że w obecnej dyspozycji obrony mistrzom Hiszpanii może być trudno na najwyższych szczeblach LM.

Poniżej niechlubna lista. Co ciekawe, nasz rodak "podzielił się" nią z Garcią po połowie. Jest 6:6. Problem nie dotyczy więc typowo gry bramkarzy, lecz całego systemu.

Ostatnich 12 meczów Barcelony w Lidze Mistrzów:

10.03.2026 - Newcastle United - 1:1 - bronił Joan Garcia

28.01.2026 - FC Kopenhaga - 4:1 - Joan Garcia

21.01.2026 - Slavia Praga - 4:2 - Joan Garcia

09.12.2025 - Eintracht Frankfurt - 2:1 - Joan Garcia

25.11.2025 - Chelsea - 0:3 - Joan Garcia

05.11.2025 - Club Brugge - 3:3 - Wojciech Szczęsny

21.10.2025 - Olympiakos - 6:1 - Wojciech Szczęsny

01.10.2025 - Paris Saint-Germain - 1:2 - Wojciech Szczęsny

18.09.2025 - Newcastle United - 2:1 - Joan Garcia

06.05.2025 - Inter Mediolan - 3:3 (przed dogrywką) - Wojciech Szczęsny

30.04.2025 - Inter Mediolan - 3:3 - Wojciech Szczęsny

15.04.2025 - Borussia Dortmund - 1:3 - Wojciech Szczęsny

