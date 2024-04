Wielki nieobecny w hicie z Barceloną. Dramat piłkarza zaczął się 1,5 roku temu

Za nami pierwsze mecze w ramach ćwierćfinałów Ligi Mistrzów - we wtorek w Champions League doszło do dwóch remisów - między Arsenalem i Bayernem Monachium oraz między Realem Madryt i Manchesterem City i trzeba przyznać, że oba te starcia przyniosły naprawdę sporo emocji.

Assosiated Press / © 2024 Associated Press

FC Barcelona - zdjęcia z sesji treningowej przed meczem z PSG w ćwierćfinale Ligi Mistrzów / Assosiated Press / © 2024 Associated Press

Zły czas dla Presnela Kimpembe. Piłkarz ostatni raz wyszedł na boisko ponad rok temu

By zrozumieć, o jakiej skali pecha mowa, trzeba się cofnąć jeszcze do września 2022 roku, kiedy to obrońca doznał pierwszej z serii poważniejszych kontuzji, zmagając się wówczas z urazem mięśniowym uda. Zawodnik wrócił na murawę w drugiej połowie października, po czym... sprawy przybrały dla niego fatalny obrót.