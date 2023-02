Wielki kłopot Guardioli przed meczem w LM! City pozbawione dwóch gwiazd

Manchester City przeciwko RB Lipsk bez paru gwiazd. Czy "Die Bullen" to wykorzystają?

"Last but not least" (jak mawia się na Wyspach): MC dalej gra w Lidze Mistrzów, mając za swoich oponentów w 1/8 finału niemiecki RB Lipsk, czyli zespół będący ostatnio w nierównej dyspozycji. Ogranie "Byków" może być jednak trudniejsze, niż pierwotnie się zapowiadało.