Wielki hit dla Szymona Marciniaka. Duży ciężar, jeden z gigantów może odpaść z Ligi Mistrzów.

Szymon Marciniak poprowadzi hit siódmej kolejki Ligi Mistrzów

Dowodem na "karę" ze strony UEFA był fakt, iż Marciniak w bieżącej kampanii jest znacznie rzadziej desygnowany do prowadzenia meczów w elicie. Do tej pory zaliczył zaledwie trzy spotkania fazy ligowej Ligi Mistrzów. Trzeba jednak przyznać, że europejska federacja oddelegowywała 44-latka do starć niełatwych. Poprowadził bowiem pojedynek Paris Saint-Germain z Atletico Madryt (1:2) czy grudniowy mecz Atalanta Bergamo - Real Madryt (2:3). Wiele wskazuje na to, że Polak stał się dla UEFA specjalistą od zadań specjalnych. Będzie on bowiem rozjemcą największego hitu nadchodzącej, siódmej kolejki Ligi Mistrzów pomiędzy Paris Saint-Germain a Manchesterem City. Obaj giganci znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji. "Obywatele" z ośmioma punktami zajmują zaledwie 22. miejsce, a paryżanie uzbierali o "oczko mniej" i piastują 25. lokatę. Przypomnijmy, że tylko 24 najlepsze ekipy zagrają na wiosnę w fazie pucharowej. Jako że po tej serii gier każdą z drużyn czeka już tylko jeden pojedynek, może okazać się, że PSG lub City już w środę wieczorem pożegnają się z marzeniami o dalszej grze w najbardziej elitarnych rozgrywkach klubowych na świecie.