Wielki gest UEFA. Darmowe bilety na finał Ligi Mistrzów!

Prezydent UEFA Aleksander Čeferin ogłosił w poniedziałek, że w tegorocznych finałach Ligi Mistrzów, Ligi Europy, Ligi Konferencji i Ligi Mistrzyń, UEFA przekaże pokaźną liczbę darmowych biletów dla kibiców drużyn finalistów. Gest ten ma być symbolem wdzięczności dla piłkarskich fanów, którzy mimo kryzysu związany z pandemią COVID wspierali swoje drużyny.

Władze UEFA zdecydowały, że każdy z klubów finalistów będzie mógł wykorzystać te bilety, jako nagrody dla najwierniejszych fanów. Zastrzeżono jednak, że wejściówki nie mogą być przekazane sponsorom, czy też klubowym partnerom. Muszą one trafić bezpośrednio w ręce kibiców, których w ten sposób chce docenić UEFA i zaprosić m.in. na finał Ligi Mistrzów.

Aleksander Čeferin przyznał - Kibice piłki nożnej są siłą napędową gry i pomyśleliśmy, że byłby to dobry sposób na zrekompensowanie trudności, jakich doświadczyli w ciągu ostatnich dwóch lat oraz tego, jak mimo to nadal potrafili wspierać swoje drużyn i żyć pasją nawet z dala od stadionów.

Podział darmowych biletów na finał Ligi Mistrzów

UEFA postanowiła, że przekaże 10.000 darmowych biletów na finał Ligi Mistrzów, które podzielone będą po połowie na kibiców obu drużyn. Na finał Ligi Europy na takich samych zasadach przeznaczone zostanie 8.000 biletów, a z kolei na finał Ligi Konferencji i Ligi Mistrzyń po 6.000 darmowych biletów.





UEFA zdradza ceny biletów na przyszłe edycje Ligi Mistrzów

Dodatkowo UEFA poinformowała, że ‘zamroziła’ ceny biletów na następne trzy finały Ligi Mistrzów tj. 2022, 2023 i 2024. Cena wejściówek na finał Ligi Mistrzów będą takie same, jak w 2020 roku, czyli w kategorii 4 będzie kosztować 70 euro, a w kategorii 3 180 euro. Władze UEFA podkreśliły, że są świadome inflacji, jaka panuje na całym świecie i właśnie przez ‘zamrożenie’ cen biletów chce w kolejny sposób docenić i podziękować fanom.

Na koniec prezydent UEFA Aleksander Čeferin dodał - Kibice odgrywają integralną rolę w rozwoju futbolu i musimy zapewnić fanom możliwość uczestniczenia w historycznych momentach swoich ukochanych drużyn w przystępnych cenach.

Kiedy odbędzie się finał Ligi Mistrzów i innych europejskich pucharów?

Tegoroczny finał Ligi Mistrzów odbędzie się w niedzielę 28 maja na Stadionie Krestowskim w rosyjskim Sankt Petesburgu.

Finał Ligi Europy zaplanowano na środę 18 maja, a rozegrany zostanie w Sewilli na Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Z kolei debiutancki finał Ligi Konferencji odbędzie się w środę 25 maja w albańskiej Tiranie na Arena Kombëtare.

Póki co UEFA nie wystartowała ze sprzedażą biletów na finał Ligi Mistrzów. Nie wiadomo kiedy proces zamawiana i składania aplikacji ruszy, lecz pewne jest to, że będzie on możliwy na stronie internetowej federacji. Wszystkie spotkania Ligi Mistrzów, a w tym finał można oglądać na kanałach Polsat Sport Premium.