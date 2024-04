Wielka zmiana w Lidze Mistrzów. Sukces sąsiadów Polski, wystarczył... remis

W czwartkowy wieczór w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy padł bezbramkowy remis między Viktorią Pilzno i Fiorentiną i choć wydawać by się mogło, że mowa tu w sumie o meczu bez specjalnej historii, to był on... w pewien sposób przełomowy dla czeskiego futbolu. Starcie to przypieczętowało bowiem awans sąsiadów Polski w rankingu krajowym UEFA, który otworzył przed klubami z Czech drzwi do opcji bezpośredniego awansu do Ligi Mistrzów.