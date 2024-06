Wielka sensacja? Boniek stawia warunek. I nagle zaskoczył "polskim wątkiem"

Borussia Dortmund czy Real Madryt - kto zostanie zwycięzcą tegorocznej edycji Ligi Mistrzów? To pytanie zadają sobie dziś wszyscy fani europejskiego futbolu. Wątpliwości co do tego, kto jest zdecydowanym faworytem decydującego starcia, nie ma Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w swoim przedmeczowym wywiadzie przed kamerą Polsatu Sport zaskoczył także, poruszając "polski wątek" towarzyszący finałowi Champions League.