Wielka kontrowersja po meczu Realu. Niemcy są pewni, chodzi o Viniciusa

Real Madryt awansował do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów, ale nie przyszło mu to łatwo. "Królewscy" zremisowali w rewanżowym spotkaniu z RB Lipsk na Santiago Bernabeu 1-1, choć to goście byli drużyną lepszą. Poza tym w drugiej połowie doszło do kontrowersji z udziałem Viniciusa, który został ukarany tylko żółtą kartkę, a później strzelił gola dla swojego zespołu.