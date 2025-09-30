Wielka awantura w Lidze Mistrzów, legendarny trener wyprowadzony z boiska. UEFA była bezlitosna

Pierwsza kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów przyniosła m.in. prawdziwy piłkarski hit - potyczkę Liverpool F.C. z Atletico Madryt na słynnym Anfield. Emocji nie zabrakło tu dosłownie do ostatniego gwizdka, bowiem rozstrzygającego gola na 3:2 Virgil van Dijk strzelił dokładnie w 92. minucie.

Jednocześnie zmagania te zostały też zapamiętane przez ogromną awanturę, która rozegrała się zaraz potem tuż za linią boczną - a jej centralną postacią został szkoleniowiec "Los Colchoneros", Diego Simeone.

Robert Lewandowski powiększa konto goli. „Taki jest cel samego Flicka”. WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO

Karczemna awantura podczas meczu Ligi Mistrzów. Simeone i kibice Liverpoolu prawie rzucili się sobie do gardeł

Zaraz po bramce van Dijka "El Cholo" wdał się w bardzo burzliwą wymianę zdań z niektórymi kibicami "The Reds" - sytuacja zaogniła się tak bardzo, że menedżer musiał być wręcz oddzielany od fanów przez stewardów oraz członków sztabu Atletico. Ostatecznie obejrzał też czerwoną kartkę i został odeskortowany do tunelu.

Rozwiń

Na późniejszej konferencji prasowej 55-latek posypał w pewien sposób głowę popiołem. "Przede wszystkim żałuję roli, jaką w tym odegrałem. Jest jasne, że [my trenerzy] jesteśmy w sytuacji, w której nie mamy prawa w ten sposób reagować i takie reagowanie nie jest dobre" - stwierdził. Jednocześnie podkreślił konieczność walki z sytuacjami, w której szkoleniowcy "spotykają się z obelgami przez cały mecz".

Diego Simeone ukarany. Jeden mecz pauzy po wybryku szkoleniowca

Niemniej czerwona kartka naturalnie nie zakończyła konsekwencji wyciągniętych względem Simeone. Jak opisał we wtorek Adam Millington, dziennikarz BBC Sport, UEFA ostatecznie ukarała go jednym meczem zawieszenia w europejskich rozgrywkach, a to oznacza, że nie będzie mógł bezpośrednio wspierać "Los Rojiblancos" na stadionie podczas zaplanowanej na wtorek rywalizacji z Eintrachtem Frankfurt.

Dla sprecyzowania - "El Cholo" nie może być nie tylko obecny na ławce rezerwowych, w tunelu czy szatni, ale i musi się pilnować w przypadku zasiadania na trybunach, ponieważ zabroniono mu bezpośredniego kontaktowania się z resztą sztabu i zawodnikami. Na szczęście są smartfony...

Dla dopełnienia obrazu wydarzeń z Anfield: Liverpool również został ukarany, choć akurat nie za dyskusje kibiców z Diego Simeone, a za rzucanie przez nich przedmiotami na boisko. "The Reds" zapłacą grzywnę wynoszącą cztery tysiące euro.

Diego Simeone JAVIER SORIANO / AFP AFP

Diego Simeone Alvaro Medranda / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Diego Simeone AFP