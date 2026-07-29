Wichniarek wyłożył kawę na ławę. Uderzył nie tylko w Lecha. "Przegrywamy wszystko"

Fakty są takie, że Lech Poznań w środowy wieczór powinien zameldować się w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Ale tak się nie stało. Mistrz Polski roztrwonił trzybramkową przewagę przed rewanżem u siebie (4:1).

Po upływie podstawowego czasu gry drużyna Nielsa Frederiksena przegrywała 0:3. Impuls w dogrywce dał Filip Jagiełło, który trafił na 1:3. Ostatecznie doszło do rzutów karnych, w których to duńskie Aarhus wygrało 4:3 i zameldowało się na kolejnym etapie kwalifikacji.

Wichniarek ostro po tym, co stało się w Poznaniu

"Niesamowita kompromitacja Lecha. Wygrać pierwszy mecz na wyjeździe 4:1 i odpaść, to jest sztuka z tych wyższych. Ale tu się nic nie zgadzało. Od fatalnie wyglądającego Mateusza Lisa aż po zbyt wolnego na ten poziom Mikaela Ishaka. Wiemy, że z AEK o awans do LM nie zagrają" - pisał po meczu Lecha Sebastian Chabiniak, uzupełniając brutalne komentarze ekspertów.

Na jeszcze głębszą refleksję podczas programu "Kanału Sportowego" zdobył się Artur Wichniarek. - Człowiek trochę pochwali w studiu przedmeczowym, a potem dostaje sierpa w ryj - rozpoczął były kadrowicz.

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- Po braku awansu na mistrzostwa świata naszej reprezentacji wydaje mi się, że to jest tzw. kropka na i mizerii polskiego futbolu. Ogólnie. Żeby przegrać mecz, który był nie do przegrania... cały dwumecz (…) My k**wa przegrywamy wszystko czysto piłkarsko. I koniec kropka. Nas nikt nie oszukuje. My sami się oszukujemy. Oszukujemy się, że przyjeżdżamy do Poznania i chcemy mówić - bo faktycznie, wiele rzeczy dobrych dzieje się w Lechu, nie można skreślić wszystkiego po tym jednym meczu - ale tak zagrać... - mówił wściekły.

- Pierwszą połowę możesz zagrać źle, nie ma żadnego problemu. W dalszym ciągu masz przewagę co najmniej dwóch bramek. Ale musisz zobaczyć reakcję zespołu w drugiej połowie - dodał.

Niels Frederiksen Monika Wantoła INTERIA.PL

Lech Poznań - Aarhus Jakub Kaczmarczyk PAP

Radosław Murawski i Kristian Arnstad w walce o piłkę w meczu Lecha z Aarhus Jakub Kaczmarczyk PAP





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