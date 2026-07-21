Piotr Jawor: Przeciwko Fenerbahce zagrał Pan w 2011 r. jako bramkarz Konyasporu. Jaka atmosfera panowała na obiekcie im. Sukru Saracoglu?

Mariusz Pawełek: - Powiem szczerze, że trudno mi porównać ją z jakimś innym stadionem, na którym grałem. Mówią, że bardzo gorąco jest na Maracanie, więc może to jest coś podobnego jak w Stambule? (śmiech).

Mówi się, że niewielu jest takich fanatyków jak Turcy.

- Mnie szczególnie w pamięci zapadła sytuacja sprzed meczu. W Fenerbahce mają taki zwyczaj, że spiker wyczytuje zawodników i wtedy zwracają się oni w stronę trybuny, gdzie zasiadają ich najzagorzalsi fani. Wtedy wykonują jakieś gesty, klaszczą, taki ich specjalny rytuał. I pamiętam, jak wywołali Volkana Demirela [bramkarz Fenerbahce, jeden z ulubieńców trybun]. Pobiegł wtedy w stronę kibiców Fenerbahce, a ja rozgrzewałem się nieopodal i zobaczyłem jego wzrok, który mówił wprost: "Na tym stadionie to ja rządzę!". Przy tej całej wrzawie normalnie miało się ciarki na plecach. Niesamowita adrenalina.

No to piłkarzy Górnika Zabrze czeka niezła przeprawa.

- Ale taka atmosfera nie powinna wiązać nóg, tylko ich zmotywować. Naprawdę wielu będzie im zazdrościć, że mają okazję zagrać w takiej okolicznościach. Występowałem np. przeciwko Barcelonie na jej stadionie, ale klimat w Stambule był nieporównywalny. Hiszpańscy kibice siedzieli jak w teatrze i ożywiali się tylko przy akcjach. Na Fenerbahce cały czas był głośny i fanatyczny doping, choć tamten obiekt mieści ok. 25 tys. mniej ludzi niż Camp Nou.

Wydaje się, że w Górnik nie ma nic do stracenia, bo wszyscy wskazują Fenerbahce jako faworyta.

- Oba zespoły w swojej historii już sporo wygrały. Do tego Górnik pokazał już, że nawet z lepszymi zespołami potrafi grać fajną piłkę. W ich składzie nastąpiły pewne roszady, Lukas Podolski starał się wzmocnić drużynę. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo gdy grałem w Wiśle Kraków, to przed europejskimi pucharami też niby były transfery, ale na ogół to bardziej się osłabialiśmy. Mam nadzieję, że Górnik w Stambule zrobi krok w kierunku Ligi Mistrzów. Na pewno nie są faworytem, ale mają swoje atuty. Jeśli zagrają na swoim wysokim poziomie, będą mieli szansę sprawić niespodziankę.

Mam nadzieję, że Górnik w Stambule zrobi krok w kierunku Ligi Mistrzów. Na pewno nie są faworytem, ale mają swoje atuty. Jeśli zagrają na swoim wysokim poziomie, będą mieli szansę sprawić niespodziankę

Analizując jednak na składy, to ten Fenerbahce wydaje się dużo mocniejszy.

- Ale nie patrzmy na pieniądze, bo one nie grają i już wiele razy to się sprawdziło. To też są normalni ludzie. Oby piłkarze Górnika byli dobrze przygotowani i zrealizowali to, co trener im nakreślił. Wówczas mają szansę zniwelować atuty rywali i przed rewanżem postawić się w dobrej sytuacji.

Rozmawiał Piotr Jawor

Gdzie i kiedy oglądać mecz Fenerbahce - Górnik Zabrze?

Pierwsze spotkanie II rundy eliminacji do Ligi Mistrzów Fenerbahce - Górnik Zabrze dziś o godz. 20. Transmisja w Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Super Polsat i na Polsat Box Go.

Lukas Podolski przekazał ważne wieści kibicom Górnika Zabrze Piotr Matusewicz East News

Lukas Podolski w barwach Górnika Zabrze Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Jose Mourinho został przywitany przez kibiców Fenerbahce jak król AFP





Michal Gasparik: Chcemy grać odważnie, ale mecz wszystko pokaże Polsat Sport