Wicemistrz Polski w opałach. "Normalnie miałem ciarki na plecach"

Piotr Jawor

Piotr Jawor

- Kibice wywołali Volkana Demirela. Udał się w ich stronę, a ja zobaczyłem jego wzrok, który mówił wprost: "Na tym stadionie to ja rządzę!". Przy tej całej wrzawie normalnie miałem ciarki na plecach. Niesamowita adrenalina - tak występ na obiekcie Fenerbahce wspomina w rozmowie z Interią Mariusz Pawełek. Dziś na tym stadionie Górnik Zabrze zagra w pierwszym meczu II rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Początek o godz. 20, transmisja w kanałach sportowych Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Tłum kibiców w żółtych barwach z racami i flagami na trybunach podczas meczu piłkarskiego w Stambule.
Piłkarze Górnika Zabrze będą musieli dziś w Stambule stawić czoła nie tylko tureckim piłkarzom, ale też fanatycznym kibicomIMAGO/Lukas BierederNewspix.pl

Piotr Jawor: Przeciwko Fenerbahce zagrał Pan w 2011 r. jako bramkarz Konyasporu. Jaka atmosfera panowała na obiekcie im. Sukru Saracoglu?

Mariusz Pawełek: - Powiem szczerze, że trudno mi porównać ją z jakimś innym stadionem, na którym grałem. Mówią, że bardzo gorąco jest na Maracanie, więc może to jest coś podobnego jak w Stambule? (śmiech).

Mówi się, że niewielu jest takich fanatyków jak Turcy.

- Mnie szczególnie w pamięci zapadła sytuacja sprzed meczu. W Fenerbahce mają taki zwyczaj, że spiker wyczytuje zawodników i wtedy zwracają się oni w stronę trybuny, gdzie zasiadają ich najzagorzalsi fani. Wtedy wykonują jakieś gesty, klaszczą, taki ich specjalny rytuał. I pamiętam, jak wywołali Volkana Demirela [bramkarz Fenerbahce, jeden z ulubieńców trybun]. Pobiegł wtedy w stronę kibiców Fenerbahce, a ja rozgrzewałem się nieopodal i zobaczyłem jego wzrok, który mówił wprost: "Na tym stadionie to ja rządzę!". Przy tej całej wrzawie normalnie miało się ciarki na plecach. Niesamowita adrenalina.

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No to piłkarzy Górnika Zabrze czeka niezła przeprawa.

- Ale taka atmosfera nie powinna wiązać nóg, tylko ich zmotywować. Naprawdę wielu będzie im zazdrościć, że mają okazję zagrać w takiej okolicznościach. Występowałem np. przeciwko Barcelonie na jej stadionie, ale klimat w Stambule był nieporównywalny. Hiszpańscy kibice siedzieli jak w teatrze i ożywiali się tylko przy akcjach. Na Fenerbahce cały czas był głośny i fanatyczny doping, choć tamten obiekt mieści ok. 25 tys. mniej ludzi niż Camp Nou.

Wydaje się, że w Górnik nie ma nic do stracenia, bo wszyscy wskazują Fenerbahce jako faworyta.

- Oba zespoły w swojej historii już sporo wygrały. Do tego Górnik pokazał już, że nawet z lepszymi zespołami potrafi grać fajną piłkę. W ich składzie nastąpiły pewne roszady, Lukas Podolski starał się wzmocnić drużynę. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo gdy grałem w Wiśle Kraków, to przed europejskimi pucharami też niby były transfery, ale na ogół to bardziej się osłabialiśmy. Mam nadzieję, że Górnik w Stambule zrobi krok w kierunku Ligi Mistrzów. Na pewno nie są faworytem, ale mają swoje atuty. Jeśli zagrają na swoim wysokim poziomie, będą mieli szansę sprawić niespodziankę.

Mam nadzieję, że Górnik w Stambule zrobi krok w kierunku Ligi Mistrzów. Na pewno nie są faworytem, ale mają swoje atuty. Jeśli zagrają na swoim wysokim poziomie, będą mieli szansę sprawić niespodziankę

Analizując jednak na składy, to ten Fenerbahce wydaje się dużo mocniejszy.

- Ale nie patrzmy na pieniądze, bo one nie grają i już wiele razy to się sprawdziło. To też są normalni ludzie. Oby piłkarze Górnika byli dobrze przygotowani i zrealizowali to, co trener im nakreślił. Wówczas mają szansę zniwelować atuty rywali i przed rewanżem postawić się w dobrej sytuacji.

Rozmawiał Piotr Jawor

Gdzie i kiedy oglądać mecz Fenerbahce - Górnik Zabrze?

Pierwsze spotkanie II rundy eliminacji do Ligi Mistrzów Fenerbahce - Górnik Zabrze dziś o godz. 20. Transmisja w Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Super Polsat i na Polsat Box Go.

piłkarz w niebieskiej koszulce z białymi pasami, z herbem klubu i logo sponsorów, stojący na boisku podczas meczu; wyraz twarzy skupiony, w tle rozmyte trybuny i murawa
Lukas Podolski przekazał ważne wieści kibicom Górnika ZabrzePiotr Matusewicz East News
Piłkarz w jasnobeżowej koszulce z widocznymi logotypami sponsorów oraz symbolem dwóch skrzyżowanych młotków, patrzący w górę z poważnym wyrazem twarzy na tle rozmytego stadionu.
Lukas Podolski w barwach Górnika ZabrzeGrzegorz Wajda/REPORTER Reporter
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Jose Mourinho został przywitany przez kibiców Fenerbahce jak królAFP


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