Wiadomo, która stacja pokaże mecze Ligi Mistrzów. Umowa obowiązuje na cztery sezony

Wielkimi krokami zbliżają się ostateczne rozstrzygnięcia w bieżącej kampanii piłkarskiej Ligi Mistrzów - Paris Saint-Germain w pierwszym półfinale pokonało po emocjonującym meczu Bayern Monachium 5:4, z kolei Atletico Madryt przed własną publicznością zremisowało z Arsenalem 1:1. Rewanżowe starcia zapowiadają się bardzo interesująco. Te zaplanowano na 5 i 6 maja, finał z kolei zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie.

Spotkania Ligi Mistrzów transmitowane są na antenach Canal+ Sport, część meczów można oglądać też za sprawą transmisji Telewizji Polskiej (tak było w przypadku środowego meczu w Madrycie). Wiadomo już, co z transmisjami spotkań w kolejnych sezonach.

"CANAL+ pozyskał wyłączne prawa do transmisji wszystkich spotkań UEFA Champions League w Polsce na cztery dodatkowe sezony 2027/28 - 2030/31" - przekazała stacja w komunikacie. Przypomnijmy, że wprawdzie nowo zawarta umowa będzie obowiązywała przez cztery sezony, ale w praktyce oznacza to, że Canal+ pokaże mecze LM przez pięć kolejnych sezonów, ponieważ już wcześniej stacja otrzymała prawo do transmisji także w kampanii 2026/2027.

Największe starcia, najlepsze europejskie kluby oraz największe gwiazdy światowego futbolu będzie można nadal zobaczyć na kanałach oraz w serwisie streamingowym CANAL+. W ramach przedłużonej umowy CANAL+ pokaże ekskluzywnie wszystkie spotkania UEFA Champions League, zapewniając widzom najwyższy standard transmisji i dopracowaną oprawę redakcyjną

