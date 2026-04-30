Wiadomo, która stacja pokaże mecze Ligi Mistrzów. Umowa obowiązuje na cztery sezony
Rozgrywki Ligi Mistrzów zbliżają się do końca, za nami pierwsze mecze półfinałowe. Tymczasem wiadomo już, która stacja uzyskała wyłączne prawa do transmisji meczów UEFA Champions League na kolejne sezony.
Wielkimi krokami zbliżają się ostateczne rozstrzygnięcia w bieżącej kampanii piłkarskiej Ligi Mistrzów - Paris Saint-Germain w pierwszym półfinale pokonało po emocjonującym meczu Bayern Monachium 5:4, z kolei Atletico Madryt przed własną publicznością zremisowało z Arsenalem 1:1. Rewanżowe starcia zapowiadają się bardzo interesująco. Te zaplanowano na 5 i 6 maja, finał z kolei zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie.
Spotkania Ligi Mistrzów transmitowane są na antenach Canal+ Sport, część meczów można oglądać też za sprawą transmisji Telewizji Polskiej (tak było w przypadku środowego meczu w Madrycie). Wiadomo już, co z transmisjami spotkań w kolejnych sezonach.
"CANAL+ pozyskał wyłączne prawa do transmisji wszystkich spotkań UEFA Champions League w Polsce na cztery dodatkowe sezony 2027/28 - 2030/31" - przekazała stacja w komunikacie. Przypomnijmy, że wprawdzie nowo zawarta umowa będzie obowiązywała przez cztery sezony, ale w praktyce oznacza to, że Canal+ pokaże mecze LM przez pięć kolejnych sezonów, ponieważ już wcześniej stacja otrzymała prawo do transmisji także w kampanii 2026/2027.
Największe starcia, najlepsze europejskie kluby oraz największe gwiazdy światowego futbolu będzie można nadal zobaczyć na kanałach oraz w serwisie streamingowym CANAL+. W ramach przedłużonej umowy CANAL+ pokaże ekskluzywnie wszystkie spotkania UEFA Champions League, zapewniając widzom najwyższy standard transmisji i dopracowaną oprawę redakcyjną