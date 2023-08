Wiadomo, jak wygląda ranking UEFA po porażce Rakowa. Są dobre wiadomości

Niezwykła wola walki, determinacja, a także solidna gra nie wystarczyły, by Raków Częstochowa mógł cieszyć się ze zwycięstwa w 4. rundzie eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Czasami wystarczy odrobina szczęścia, a także boiskowe wyrachowanie, by osiągnąć korzystny rezultat. Tak było w przypadku FC Kopenhagi , która na boisku w Sosnowcu nie wyglądała lepiej od ekipy Mistrzów Polski.

To właśnie dlatego, porażka w "domowym" (Raków grał na stadionie Zagłębia Sosnowiec) boli podwójnie. Podopieczni trenera Dawida Szwargi w dalszym ciągu stoją przed niewiarygodną szansą, by osiągnąć historyczny rezultat, jednak w rewanżu muszą się wystrzegać prostych błędów, a także być skuteczniejsi pod bramką Kamila Grabary .

Jak wiadomo, awans do piłkarskiej Ligi Mistrzów dla wielu polskich drużyn stanowił przeszkodę nie do przejścia. Raków jest na ostatniej prostej, jednak FC Kopenhaga udowodniła, że również i ona ma apetyt na wejście do piłkarskiego raju.