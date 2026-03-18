Ważna decyzja UEFA. Szymon Marciniak pisze historię. Już jest na podium

W ostatnich miesiącach Szymon Marciniak był nieco mniej aktywny. Widać go było w wozie VAR w kolejnych meczach Ekstraklasy, ale nie na boisku. Kibice spekulowali, że musi mieć to związek z jakimiś dolegliwościami zdrowotnymi. Sam zainteresowany potwierdził tę teorię tuż przed powrotem na murawę, który miał miejsce 7 marca (Widzew Łódź - Lech Poznań).

Słyszałem, że podobno dlatego, że celebryta, on nie sędziuje, jak jest za zimno - zaśmiał się. - Miałem w grudniu operację po tym Pucharze Polski na Piaście Gliwice, Piast-Lech. Na drugi dzień zostałem tam w Katowicach (04.12 - red.) i była operacja. Musiałem troszkę obciąć kości, może to brzmi brzydko i poważnie, ale rzeczywiście zabieg był poważny - mówił w rozmowie z Tomaszem Witasem.

Kilka dni temu UEFA ogłosiła, że Polak został wybrany do poprowadzenia starcia Liverpoolu z Galatasaray. To spotkanie, w którym losu dwumeczu pozostają otwarte - raczej w przeciwieństwie do par z Bayernem czy Atletico - co oznacza, że nasz rodak w dalszym ciągu jest ceniony. Jego powrót na największą scenę piłkarską Europy nastąpił niemal od razu po ponownym wybiegnięciu na boisko Ekstraklasy.

Mecz na Anfield Road będzie dla 45-latka wyjątkowy, bo jego 60. w Lidze Mistrzów. Polak w tej chwili jest trzeci w tabeli wszech czasów, ale dzieli to miejsce z Björnem Kuipersem i Dannym Makkeliem, którzy już skoczyli kariery. W środowy wieczór oddzieli się od nich i tym samym wyrzuci dwóch Holendrów poza podium. Na czele zestawienia pozostaje - również emerytowany - Felix Brych z 69 spotkaniami. Marciniak goni go wraz z Clementem Turpinem. Francuz gwizdał we wtorek w starciu Manchesteru City z Realem Madryt, to był jego 61. raz w Champions League. Różnica między arbitrami finałów LM 2022 i 2023 jest więc minimalna. To będzie ciekawy pościg.

Ranking nie obejmuje czasu LM "sprzed reformy", a więc istniejącego w latach 1955-1992 Pucharu Europy Mistrzów Klubowych.

Sędziowie-rekordziści w Lidze Mistrzów:

1. Felix Brych (Niemcy) - 69 meczów

2. Clement Turpin (Francja) - 61

3. Szymon Marciniak (Polska) - 59

= Bjorn Kuipers (Holandia) - 59

= Danny Makkelie (Holandia) - 59

6. Kim Milton Nielsen (Dania) - 57

7. Daniele Orsato (Włochy) - 55

8. Cuneyt Cakir (Turcja) - 54

9. Damir Skomina (Słowenia) - 53

10. Wolfgang Stark (Niemcy) - 51

…

13. Slavko Vincic (Słowenia) - 49

16. Michael Oliver (Anglia) - 46

20. Felix Zwayer (Niemcy) - 42

= Anthony Taylor (Anglia) - 42

Szymon Marciniak PIOTR DZIURMAN East News

Marciniak rozdzielający Raphinhę i Bastoniego Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Szymon Marciniak został dosadnie oceniony po hicie Ligi Mistrzów Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Energa Trefl Gdańsk - Bogdanka LUK Lublin. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport