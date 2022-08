W Wiśle był totalnym niewypałem. Teraz awansował do Ligi Mistrzów

W ośmiu meczach w barwach Viktorii Klimet strzelił już pięć bramek. Najcenniejsza była ta z wczoraj, z 73. minuty. Trener Michal Bilek wpuścił ekswiślaka w drugiej połowie, ten po 18 minutach został bohaterem meczu.

Co ciekawe, Kliment nie grał od początku z powodu naciągnięcia mięśnia dwugłowego.

- Noga mnie tak bolała przed meczem, że prawie w ogóle nie trenowałem przed meczem. Przygotowania do sezonu mieliśmy jednak na tyle dobre, że wystarczyła mi pierwsza okazja i strzeliłem bramkę - opowiadał Kliment.

Kliment trafiał do siatki każdego rywala na drodze do Champions League: HJK Helsinki, Sherriifa Tiraspol, a teraz do tej Karabachu.

W trzech meczach ekstraklasy Czech Jan strzelił dwie bramki.

Łącznie, w ośmiu grach tego sezonu w barwach Pilzna ma już pięć trafień. W poprzednich rozgrywkach, w 25 meczach w barwach Wisły Kraków, do siatki rywali trafił zaledwie czterokrotnie.

Co się stało, że w Wiśle zawiódł?

Czy wymogi słabszej przecież od czeskiej ligi PKO Ekstraklasy były dla niego zbyt wysokie? Czy była za bardzo fizyczna? Czy sam był w słabszej formie? A może po prostu od strony sportowej w Wiśle wiele spraw zostało zawalonych, a on nie był w stanie tego uratować?

Nieważne, który z tych czynników spowodował, że w ubiegłym sezonie Kliment zawiódł. Grunt, że dziś jest szczęśliwym człowiekiem, który zagra w Lidze Mistrzów. Wisła znalazła jego następcę w osobie Angela Rodado i próbuje wygrać wyścig o powrót do Ekstraklasy.

