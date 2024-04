W tym Barcelona nie ma sobie równych. Inni zostają daleko w tyle

Barcelona jest niepokonana od 27 stycznia, a ostatnich sześć spotkań, w tym dwa w Lidze Mistrzów, rozstrzygnęła na swoją korzyść. Na awans do półfinału najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek w Europie czeka jednak od 2019 roku .

"Wygrana w Paryżu oczywiście cieszy, ale jeszcze niczego nie gwarantuje. Jesteśmy dopiero w połowie drogi do następnej rundy. Przed nami jeszcze 90 minut, a może nawet więcej" - przyznał brazylijski skrzydłowy Raphinha , zdobywca dwóch bramek dla Barcy w pierwszym spotkaniu, zakończonym wynikiem 3-2 .

Lamine Yamal i Pau Cubarsi to pewniacy w ekipie Xaviego

Xaviemu nic nie muszą udowadniać Lamine Yamal i Pau Cubarsi . Obaj w tym momencie są podstawowymi graczami "Dumy Katalonii" i raczej na 100 procent zobaczymy ich we wtorkowym meczu.

17-letni Cubarsi gra trochę mniej od Yamala w pierwszym zespole, ale gdy już wskoczył do pierwszego składu, to nie oddaje tej pozycji. W sumie wystąpił w 16 meczach we wszystkich rozgrywkach, notując asystę.