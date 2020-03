W środę w wideokonferencji, w której udział ma wziąć 55 sekretarzy generalnych narodowych federacji piłkarskich, UEFA chce zadecydować, jak dalej ułożyć kalendarz na najbliższe miesiące. "Chcemy sprawdzić opcje, jakie mamy, by kontynuować sezon" - poinformowano.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Aleksander Czeferin: To największy kryzys w historii futbolu. Wideo © 2020 Associated Press

Chodzi przede wszystkim o omówienie spraw związanych z europejskim futbolem - mecze towarzyskie, kontynuacja Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej, a także jakie są możliwości, by dokończyć rozgrywki ligowe. Tematem rozmów będą także kontrakty piłkarzy oraz nowy system transferów.

Reklama

UEFA już przesunęła mistrzostwa Europy na przyszły rok. Większość lig krajowych jest zawieszona, a mecze towarzyskie zostały odwołane. Także finały Ligi Mistrzów w Stambule i Europejskiej w Gdańsku zostały przesunięte o miesiąc.

Już teraz media piszą o tym, że konieczna będzie zmiana także kalendarza rozgrywek na sezon 2020/21. "The Times" napisał, że rozgrywki Ligi Mistrzów i Europejskiej zostaną skrócone, a nowy projekt jest już w opracowaniu. Nie wydaje się bowiem możliwe, żeby kwalifikacje do tych lig odbyły się w terminie, a to spowoduje ich znaczne przesunięcie w czasie.

"Rozumiemy sytuację i dlatego próbujemy działać na tyle, na ile pozwala nam pandemia. Trudno cokolwiek przewiedzieć, ale pewne scenariusze musimy przyjąć. Także takie, że sezon 2020/21 w europejskich pucharach będzie krótszy, bo znacznie później się zacznie. Najważniejsze teraz jest dokończenie krajowych lig. To powinno mieć priorytet" - powiedział szef UEFA Słoweniec Alexander Čeferin, cytowany przez "La Repubblica".

Pandemia koronawirusa sparaliżowała świat. Zarażonych jest już ponad 752 tys. osób, a ponad 36 tys. zmarło. Najgorzej sytuacja wygląda w Stanach Zjednoczonych - prawie 146 tys. zarażonych i we Włoszech - ponad 101 tys. Właśnie w Italii jest najwyższa liczba zgonów - prawie 12 tys.