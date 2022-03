Nikt w Europie nie ma tylu zdobytych Pucharów Europy co królewski Real Madryt - aż 13 triumfów począwszy od 1956 roku, z czego ponad połowa to triumfy w Lidze Mistrzów. W ostatnich latach tych rozgrywek Real stał się klubem niezwykle bezkompromisowym, to znaczy najczęściej albo dochodził do finału rywalizacji, albo odpadał na samym początku walki w fazie play-off, czyli takim jak teraz.

Po porażce 0-1 w pierwszym meczu Królewscy są bliscy wyeliminowania w rywalizacji z Paris St. Germain właśnie na etapie 1/8 finału, najwcześniejszej w fazie pucharowej. Dla zespołu takiego formatu jak Real Madryt odpadnięcie już teraz jest sporym policzkiem, ale taka sytuacja zdarza mu się nader często w ostatnich latach.

Reklama

W 2020 roku właśnie na tym etapie zakończyła się droga Realu Madryt w starciu z Manchesterem City, w 2019 roku dość bezceremonialnie wyeksmitował go z tej fazy rozgrywek Ajax Amsterdam. Teraz mogą dokonać tego paryżanie.

Real Madryt nadal ma problem z odzyskaniem dawnej pozycji w klubowym futbolu europejskim, jaką zajmował chociażby kilka lat temu i mało wskazuje na to, aby udało mu się powtórzyć sukcesy z lat 2014-2018. Wtedy wyspecjalizowana w wygrywaniu właśnie Ligi Mistrzów madrycka drużyna zaliczyła cztery triumfy, czyli więcej niż w minionej dekadzie wygrała mistrzostw Hiszpanii.

Liga Mistrzów. Real Madryt nie może odzyskać potęgi

Dzisiaj sytuacja jest inna. Real Madryt wciąż nie wrócił do miana europejskiej potęgi, daje się dystansować nie tylko PSG, ale i klubom angielskim i nawet w Hiszpanii znajduje pogromców i zespoły sprawiające mu poważne problemy, aczkolwiek w La Liga ma on szansę odzyskać utracone w zeszłym roku mistrzostwo. W tegorocznej edycji Ligi Mistrzów madrycka drużyna pozwoliła już sobie chociażby na przegraną 1-2 z Sheriffem Tyraspol, który do tej pory okazał się jej najtrudniejszym przeciwnikiem. Przez Inter Mediolan czy Szachtar Donieck gracze Realu przespacerowali się bez problemu i w 1/8 finału trafili na twardy orzech do zgryzienia - Paris St. Germain.

Pierwsza tak trudna przeszkoda może okazać się zarazem ich ostatnią. Paris St. Germain ma przewagę jednej bramki, aczkolwiek warto pamiętać, że z europejskich pucharów Francuzom udało się wyeliminować Real tylko raz i to bardzo dawno, w marcu 1994 roku, gdy do bramki rywali strzelał jeszcze Emilio Butragueño. W 2018 roku paryżanie nie zatrzymali Realu na drodze po wygranie Ligi Mistrzów i przegrali z nimi dwukrotnie 1-2 i 1-3. Gdyby teraz zdołali to zrobić, byłaby to symboliczna zmiana warty.

Liga Mistrzów. Real Madryt - Paris St. Germain. Gdzie oglądać?

Real Madryt zagra z Paris St. Germain w środę o godz. 21. Transmisja w Polsat Sport Premium 1 i na żywo na sport.interia.pl. W drugim meczu Manchester City gra ze Sportingiem Lizbona.

Liga Mistrzów - 1/8 finału i skróty meczów

Skróty wideo wszystkich meczów Ligi Mistrzów - krótko po zakończeniu spotkań - można oglądać na Sport.Interia.pl.

Co trzeba wiedzieć o transmisjach meczów 1/8 finału Ligi Mistrzów w Polsacie?

Liga Mistrzów - terminarz 1/8 finału

Rewanżowe mecze 1/8 finału w terminarzu Ligi Mistrzów podzielone zostały na dwa tygodnie. Na wtorki i środy zaplanowano po dwa spotkania.



mecze Ligi Mistrzów w środę 9 marca : Real - PSG, Manchester City - Sporting

: Real - PSG, Manchester City - Sporting mecze Ligi Mistrzów we wtorek 15 marca : Manchester United - Atletico, Ajax - Benfica

: Manchester United - Atletico, Ajax - Benfica mecze Ligi Mistrzów w środę 16 marca: Lille - Chelsea, Juventus - Villarreal

Wszystkie mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów wg terminarza mają się rozpoczynać o godzinie 21.

Liga Mistrzów - wyniki 1/8 finału

kliknij w mecz, by zobaczyć jego skrót wideo