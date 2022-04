W ostrych słowach sprowokował Lewandowskiego. Mocno tego pożałował

- Nasi obrońcy go pożrą - mówił o Robercie Lewandowskim obrońca Villarrealu Pau Torres przed meczem Hiszpania - Polska na ubiegłorocznych piłkarskich mistrzostwach Europy. Hiszpanie ewidentnie nie obawiali się starcia z naszą kadrą, czego pożałowali, podobnie jak 25-latek swoich słów.

Pau Torres był "najbliżej stojącym kibicem", gdy bezradnie patrzył na to, jak Robert Lewandowski najpierw z dziecinną łatwością przepycha Aymerica Laporte'a, a później pakuje piłkę do siatki. Remis 1-1 ostatecznie nie pozwolił nam wyjść z grupy, ale dał nadzieję i pozwolił reprezentacji Polski do końca pozostać w grze.

Po spotkaniu obrońca musiał przyjąć publicznie drobną reprymendę od selekcjonera "La Roja" Luisa Enrique, który stwierdził, że słowa o "pożeraniu Lewandowskiego" płynące z ust jego podopiecznego to efekt wieku. - Jest młody, musi się wiele nauczyć i nabyć pokory - deklarował doświadczony szkoleniowiec.

Liga Mistrzów: Villarreal - Bayern Monachium. Robert Lewandowski i spółka dadzą się zaskoczyć?

Pokora będzie potrzebna także Bayernowi Monachium w starciu z Villarrealem. W stolicy Bawarii z radością przyjęto wynik losowania ćwierćfinałów Ligi Mistrzów, lecz pojedynek z drużyną prowadzoną przez trenera Unaia Emery'ego nie oznacza autostrady do awansu. Zwłaszcza, że "Żółta Łódź Podwodna" - potrafi sobie radzić w gigantami światowego futbolu.

Ligowe remisy z Atletico oraz Realem Madryt (dwa), a przede wszystkim wyeliminowanie Juventusu to poważne argumenty, które dodają otuchy kibicom Villarrealu. To dobra drużyna, prowadzona w dodatku przez świetnego szkoleniowca, który choć odbił się od Wysp Brytyjskich, znakomicie radzi sobie na własnym podwórku.

Z fazie grupowej tej edycji Ligi Mistrzów Villarreal poległ wprawdzie dwukrotnie z Manchesterem United, lecz w minionym sezonie ograł "Czerwone Diabły" w Gdańsku w finale Ligi Europy. Unai Emery, co często się podkreśla, to specjalista od tych rozgrywek, w których triumfował już czterokrotnie i to z dwoma kubami. Czas przekonać się, czy jego trenerska magia potrafi wpłynąć na drużynę także w wieczory dedykowane Lidze Mistrzów.

Villarreal - Bayern Monachium. Gdzie oglądać ćwierćfinał Ligi Mistrzów? Transmisja

Początek meczu Villarreal - Bayern Monachium w środę o godzinie 21. Transmisja meczu w Polsacie Sport Premium 2, relacja na żywo w Interii.

