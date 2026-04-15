W hiszpańskich mediach wrze, tuż po odpadnięciu Barcelony. "To niesprawiedliwe"

Atletico Madryt po raz drugi w ostatnim czasie skutecznie postawiło się ekipie FC Barcelona w formule dwumeczu - przed ćwierćfinałem Ligi Mistrzów oba zespoły spotkały się wszak w półfinale Pucharu Króla i tam również "Los Colchoneros" byli górą.

Analogie na tym się nie kończą - w Copa del Rey Madrytczycy zatriumfowali w pierwszym spotkaniu, by potem ponieść porażkę, która jednak nie zdołała przechylić szali zwycięstwa na korzyść "Blaugrany". Taki scenariusz powtórzył się także w Champions League, bo choć we wtorkowym starciu padł ostateczny rezultat 2:1 dla FCB, to i tak był to kres marzeń podopiecznych Hansiego Flicka o awansie.

Od "heroizmu" do "niesprawiedliwości". Hiszpańskie media o rewanżowym starciu Atletico i Barcelony

Nazajutrz po potyczce temat opisywanej rywalizacji znalazł się naturalnie w centrum uwagi hiszpańskich mediów. "Marca" napisała np. wprost o "heroicznym Atleti" i wspomniała o "wartym zapamiętania oporze" zespołu z Estadio Metropolitano.

Rozwiń

W podobne tony uderzył "As", który podkreślił "epickość" wyczynu "Los Rojiblancos", wspominając m.in. o kluczowym golu Ademoli Lookmana czy wyrzuceniu z boiska Erica Garcii.

Rozwiń

"Heroiczni" - to z kolei okładkowy tytuł "Mundo Deportivo", odnoszący się jednak do graczy "Dumy Katalonii". "Znakomita drużyna Barcelony odpadła w ćwierćfinale, mimo zasłużonego zwycięstwa na stadionie Metropolitano i niezwykłego [wynikowego] powrotu" - padło.

Rozwiń

"To nie wystarczyło" - opisuje z kolei "L'Esportiu", dodając, że "Barcelona, dumna i pełna energii, marzyła o 2:0, była blisko 3:0, spotkała się z anulowaniem gola na 3:1 i znowu grała w dziesiątkę". Ten ostatni wątek to oczywiście nawiązanie do czerwonej kartki Erica Garcii.

Rozwiń

"Jakież to niesprawiedliwe" - padło zaś na pierwszej stronie "Sportu". "Europejska kampania Barcelony kończy się frustrująco. Podopieczni Flicka trzymali przeciwników na krawędzi, ale decyzje sędziów były konsekwentnie niekorzystne dla nich" - stwierdzono.

Rozwiń

Barcelona wciąż jeszcze walczy w tym sezonie o jedno trofeum

Barcelonie nie pozostaje teraz nic innego, jak skupić się na walce o mistrzostwo Hiszpanii, które zdaje się być na ten moment dosłownie o krok, bowiem "Blaugrana" wyprzedza drugi w tabeli Real Madryt już o dziewięć punktów. Robert Lewandowski i spółka swój kolejny mecz w Primera Division rozegrają 22 kwietnia przeciwko Celcie Vigo.

Robert Lewandowski JOSE BRETON AFP

Dani Olmo JOSE BRETON AFP

Hansi Flick MIGUEL RIOPA AFP

Trening piłkarzy Realu Madryt przed meczem Ligi Mistrzów. WIDEO GASPARD FLAMAND / AFPTV / AFP AFP