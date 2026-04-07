W Hiszpanii już wiedzą, ogłosili dzień przed hitem z Barceloną. Kłopot Atletico

Paweł Czechowski

Już niebawem staniemy się świadkami wielkiej hiszpańskiej rywalizacji w... ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W środę bowiem FC Barcelona podejmie na Camp Nou drużynę Atletico Madryt, a ta tymczasem... mierzy się z pewnymi istotnymi osłabieniami. Media z Półwyspu Iberyjskiego wydały tu swoisty "werdykt" w ich sprawie na dzień przed piłkarskim hitem.

Hansi Flick i Diego Simeone

Za nami pierwsze starcie między FC Barcelona a Atletico Madryt w ramach swoistej "serii" - obie drużyny w ostatni weekend zmierzyły się w potyczce w ramach Primera Division i lepsza okazała się tu "Barca", która zatriumfowała nad rywalami 2:1 m.in. dzięki bramce Roberta Lewandowskiego.

Przed nami zaś dwie odsłony współzawodnictwa "Blaugrany" i "Los Colchoneros" w Lidze Mistrzów - i trzeba przyznać, że obie strony mają tu pewne troski dotyczące stanu zdrowia swoich graczy.

Reprezentanci nie cenili Zielińskiego, teraz biją się w piersi. "Po męsku się przyznaję"

Barcelona osłabiona, są też nowe wieści o składzie Atletico. Tuż przed starciem w Lidze Mistrzów

Jeśli mowa o Barcelonie to - jak już informowała "Marca" - Bernal, Raphinha, Christensen i de Jong nie będą do dyspozycji trenera Hansiego Flicka. Jeśli zaś zerkniemy do obozu Atletico Madryt, to tu poza kadrą meczową mają znaleźć się trzej piłkarze.

Jak bowiem zwróciło uwagę "Mundo Deportivo" podczas ostatniego treningu "Los Colchoneros" przed wylotem do Katalonii nieobecni byli Pablo Barrios, Johnny Cardoso oraz Jose María Gimenez, a więc trójka dość istotnych postaci w szeregach stołecznego klubu.

Javier G. Gomara, dziennikarz "MD", potwierdził przy tym mimo wszystko pewne pokrzepiające wieści - do rotacji wrócą Jan Oblak, Marc Pubill i Rodrigo Mendoza. Najciekawsza zdaje się być sytuacja pierwszego z wymienionych, który być może wejdzie pomiędzy słupki bramki zamiast Juana Musso.

Podczas godzinnych ćwiczeń argentyński trener [Simeone] nie testował stałej jedenastki wyjściowej, więc wątpliwości z poprzednich dni pozostają
podkreślił Gomara.

Godziny do meczu, wielki zwrot akcji. Pilne wieści z Madrytu, Niemcy ogłaszają

Pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe między Barceloną a Atletico odbędzie się 8 kwietnia o godz. 21.00. Rewanż zaplanowano na 14 kwietnia, a oba starcia będą jeszcze przeplecione grą obu drużyn w Primera Division - FCB spróbuje wówczas swoich sił z Espanyolem, a AM z Sevillą.

Zobacz również:

Lewandowski zwieńczył hit, a tu burza. Doba do meczu. Flick ogłasza

Hansi Flick
Diego Simeone
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)
