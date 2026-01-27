Partner merytoryczny: Eleven Sports

W Hiszpanii aż huczy o Barcelonie. Godziny przed meczem padł surowy werdykt

Przed ostatnią kolejką fazy ligowej Ligi Mistrzów, tylko dwie ekipy są już pewne bezpośredniego awansu do 1/8 finału - Arsenal i Bayern. W takiej sytuacji z pewnością chciałaby być również FC Barcelona, ale ekipa Roberta Lewandowskiego może być zmuszona do rozgrywania dwóch dodatkowych meczów. Awans do TOP8 w tabeli wcale nie jest taki łatwy, bo nawet zwycięstwo może im nic nie dać.

Mężczyzna w średnim wieku podczas konferencji prasowej, widoczny na pierwszym planie z mikrofonem, tło z logo sponsorów sportowych. W okrągłej ramce w lewym górnym rogu umieszczone zdjęcie piłkarza w stroju Barcelony z rękami na głowie, wyrażającego zd...
Hansi Flick i Robert LewandowskiMichal Cizek / AFP, MANAURE QUINTERO / AFPAFP

Najlepsze ekipy Starego Kontynentu miały dość czasu, aby wywalczyć sobie awans do 1/8 i 1/16 finału Ligi Mistrzów, jednak ostatnia kolejka fazy ligowej może jeszcze wywołać niemałe zamieszanie w tabeli.

Celem większości drużyn jest zakończenie tego etapu rywalizacji w TOP8, aby wywalczyć bezpośredni awans od 1/8 finału i uniknąć rozgrywania dwóch dodatkowych meczów, do czego zmuszona może byćFC Barcelona.

Ekipa prowadzona przez Hansiego Flicka zajmuje obecnie 9. miejsce w stawce i w starciu z FC Kopenhagą będzie starała się wskoczyć co najmniej o jedną pozycję wyżej. To jednak nie będzie takie proste. Niewiele bowiem będzie zależało od samej "Blaugrany".

Szymon Rojek: Drabinka Ligi Konferencji jest bardzo niesymetrycznaPolsat Sport

Godziny do meczu, a Flick bezradny. Hiszpanie już się z tym nie kryją

Robert Lewandowski i spółka doskonale zdają sobie bowiem sprawę z tego, że sytuacja w tabeli - szczególnie przez sensacyjny remis 3:3 z Club Brugge oraz porażkę 0:3 z Chelsea, nie jest kolorowa i w ewentualnym awansie do 1/8 finału będą musieli pomóc im rywale na innych stadionach.

"Dlaczego Barça nie kontroluje swojego losu i nie decyduje o awansie do "pierwszej ósemki" Ligi Mistrzów?" - dopytuje już w tytule swojego artykułu kataloński "Sport".

Hiszpanie postanowili pochylić się nad sytuacją "Blaugrany" wskazując, że ta ani nie może pochwalić się pokaźnym dorobkiem punktowym, ani niezwykle korzystnym bilansem bramkowym, co tylko stawia ich w jeszcze gorszej pozycji.

- Między szóstym i trzynastym miejscem, osiem klubów ma po 13 punktów: PSG i Newcastle, oba z różnicą bramek powyżej dziesięciu; Chelsea (+6); Barça i Sporting (+5); Manchester City (+4); Atlético Madryt (+3); oraz Atalanta (+1). PSG i Newcastle zmierzą się ze sobą na Parc des Princes, więc Barça będzie musiała wyprzedzić co najmniej jeden z nich w tabeli, aby awansować na ósme miejsce - analizują tamtejsi dziennikarze.

    Dla "Blaugrany" najlepszym rozwiązaniem byłaby więc wygrana z Kopenhagą i trzymanie kciuków za to, aby PSG i Newcastle podzieliło się punktami.

    Wciąż jednak pozostaje kwestia Sportingu, Manchesteru City, Atletico i Atalanty, które znajdują się za plecami Barcelony i chętnie ją wyprzedzą. FC Kopenhaga z kolei będzie walczyć o być albo nie być w Lidze Mistrzów, bowiem obecnie zajmuje 26. miejsce i nadal ma szanse na awans do 1/16 finału - jednak musi pokonać FC Barcelonę.

    Ostatnia kolejka fazy ligowej odbędzie się w środowy wieczór. Relacja tekstowa z meczu Barcelony, jak i całej multiligi prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.

    Mężczyzna w granatowej kurtce patrzy bezpośrednio przed siebie, trzymając dłoń na piersi; w prawym górnym rogu widoczny jest okrągły wstawiony fragment ukazujący piłkarza w jasnożółtym stroju na boisku, z rękami opartymi na biodrach.
    Barcelona U-19 przegrała finał pucharu interkontynentalnego po serii rzutów karnychLLUIS GENE / AFP /Jorge Rodrigues/Associated Press/East NewsAFP
