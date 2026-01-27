Najlepsze ekipy Starego Kontynentu miały dość czasu, aby wywalczyć sobie awans do 1/8 i 1/16 finału Ligi Mistrzów, jednak ostatnia kolejka fazy ligowej może jeszcze wywołać niemałe zamieszanie w tabeli.

Celem większości drużyn jest zakończenie tego etapu rywalizacji w TOP8, aby wywalczyć bezpośredni awans od 1/8 finału i uniknąć rozgrywania dwóch dodatkowych meczów, do czego zmuszona może byćFC Barcelona.

Ekipa prowadzona przez Hansiego Flicka zajmuje obecnie 9. miejsce w stawce i w starciu z FC Kopenhagą będzie starała się wskoczyć co najmniej o jedną pozycję wyżej. To jednak nie będzie takie proste. Niewiele bowiem będzie zależało od samej "Blaugrany".

Szymon Rojek: Drabinka Ligi Konferencji jest bardzo niesymetryczna Polsat Sport

Godziny do meczu, a Flick bezradny. Hiszpanie już się z tym nie kryją

Robert Lewandowski i spółka doskonale zdają sobie bowiem sprawę z tego, że sytuacja w tabeli - szczególnie przez sensacyjny remis 3:3 z Club Brugge oraz porażkę 0:3 z Chelsea, nie jest kolorowa i w ewentualnym awansie do 1/8 finału będą musieli pomóc im rywale na innych stadionach.

"Dlaczego Barça nie kontroluje swojego losu i nie decyduje o awansie do "pierwszej ósemki" Ligi Mistrzów?" - dopytuje już w tytule swojego artykułu kataloński "Sport".

Hiszpanie postanowili pochylić się nad sytuacją "Blaugrany" wskazując, że ta ani nie może pochwalić się pokaźnym dorobkiem punktowym, ani niezwykle korzystnym bilansem bramkowym, co tylko stawia ich w jeszcze gorszej pozycji.

- Między szóstym i trzynastym miejscem, osiem klubów ma po 13 punktów: PSG i Newcastle, oba z różnicą bramek powyżej dziesięciu; Chelsea (+6); Barça i Sporting (+5); Manchester City (+4); Atlético Madryt (+3); oraz Atalanta (+1). PSG i Newcastle zmierzą się ze sobą na Parc des Princes, więc Barça będzie musiała wyprzedzić co najmniej jeden z nich w tabeli, aby awansować na ósme miejsce - analizują tamtejsi dziennikarze.

Dla "Blaugrany" najlepszym rozwiązaniem byłaby więc wygrana z Kopenhagą i trzymanie kciuków za to, aby PSG i Newcastle podzieliło się punktami.

Wciąż jednak pozostaje kwestia Sportingu, Manchesteru City, Atletico i Atalanty, które znajdują się za plecami Barcelony i chętnie ją wyprzedzą. FC Kopenhaga z kolei będzie walczyć o być albo nie być w Lidze Mistrzów, bowiem obecnie zajmuje 26. miejsce i nadal ma szanse na awans do 1/16 finału - jednak musi pokonać FC Barcelonę.

Ostatnia kolejka fazy ligowej odbędzie się w środowy wieczór. Relacja tekstowa z meczu Barcelony, jak i całej multiligi prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.

Barcelona U-19 przegrała finał pucharu interkontynentalnego po serii rzutów karnych LLUIS GENE / AFP /Jorge Rodrigues/Associated Press/East News AFP

Kto zagra w Lidze Mistrzów? Szczęsny czy Pena? Flick musi podjąć decyzję JOSE BRETON / NurPhoto / FILIPE AMORIM / AFP AFP

FC Barcelona po potencjalnym odejściu Roberta Lewandowskiego z klubu będzie musiała rozejrzeć się za nową, mocną "dziewiątką". Joan Laporta ma już swego faworyta PAU BARRENA AFP

