W Bayernie wrze po odpadnięciu. Mueller i Tuchel znaleźli "winowajców"

Thomas Tuchel po odpadnięciu z Ligi Mistrzów: "Boisko i sędzia nie utrzymali poziomu"

Podobny nastrój udzielił się Thomasowi Tuchelowi, który od Francuza obejrzał dwie żółte kartki i końcówkę rywalizacji oglądał z trybun. - Wolałbym nic nie mówić o Turpinie. Dwa czynniki nie utrzymały poziomu: boisko i sędzia. To było niemożliwe, działo się to od pierwszej do ostatniej decyzji. Przyjeżdżamy tu z wynikiem 0:3 i potrzebujemy tych małych rzeczy po naszej stronie, potem to się po prostu sumuje - mówił Niemiec, odnosząc się też do braku szczęścia w grze.