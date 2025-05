W Barcelonie oszaleją. Sensacyjne doniesienia ws. Szymona Marciniaka

Błędy Szymona Marciniaka wypunktowane. Ale to nie wszystko...

Można powiedzieć jednak, że przyzwolenie szło z samej góry, bo o pracy polskiego arbitra wypowiedział się także prezydent Barcelony, Joan Laporta . - Walczyliśmy o awans do finału, ale się nie udało. Powodem były przede wszystkim niekorzystne dla nas decyzje sędziów . To powinno nas wzmocnić, aby triumfować w lidze - ocenił.

Wydaje się, że najbardziej zacietrzewił się jeden z asów Barcelony, Pedri , który - gdyby to od niego zależało - mocno dobrałby się do skóry naszemu eksportowemu sędziemu. - UEFA powinna się przyjrzeć temu arbitrowi . Pewnych rzeczy nie da się zrozumieć. Zgadzam się z trenerem. Wszystkie sytuacje 50/50 były gwizdane dla Interu Mediolan - wypalił.

- Dwa, w których ratował go VAR. Karny dla Interu i anulowany karny dla Barcelony. W obu przypadkach natychmiast sobie to zatrzymałem, cofnąłem i widziałem, że nie był idealnie ustawiony. Oglądanie meczów z kanapy na dużym telewizorze ma swoje plusy. Polak był trochę za daleko za akcją, nie mógł zobaczyć wszystkiego. Dlatego właśnie jestem tak wielkim zwolennikiem VAR. Gdyby pozostawić decyzje Marciniaka, to wynik meczu byłby zupełnie inny

Dwóch Francuzów "na aucie". Kapitalne wieści ws. Szymona Marciniaka

- Dla mnie Marciniak to w tej chwili jeden z trzech najlepszych sędziów na świecie. On, Turpin i Letexier. Polak ma niesamowity autorytet na boisku, przypomina mi gladiatora w koloseum. Każdym swoim gestem pokazuje: "to ja tu jestem szefem, nie wchodź na mój teren". (...)Mecze, które sędziuje, przechodzą do historii jako spektakularne. Tak jak finał mundialu w Katarze. Pewnie najlepszy w historii, a już na pewno najlepszy występ sędziego w mistrzostwach świata. UEFA to wie. Wie też, że na finał potrzebuje osobowości. Marciniak, Turpin, Letexier - oni są moim zdaniem w tej chwili zdecydowanie najlepsi. Ale dwaj ostatni to Francuzi, więc środowy awans PSG uniemożliwia im pracę w finale. Będzie ciekawie - rozpalając emocje zakończył były sędzia FIFA.