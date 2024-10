W Barcelonie na to czekali, Flick jednak go powołał. Oto kadra na Ligę Mistrzów

FC Barcelona we wtorek rozegra drugi mecz w ramach Ligi Mistrzów sezonu 2024/25. Podejmie szwajcarskie Young Boys Berno. Trener Hansi Flick ogłosił kadrę na to spotkanie, w której znalazło się jedno długo wyczekiwane nazwisko. Ten pojedynek rozpocznie się o 21.00, a "Duma Katalonii" musi zacząć gromadzić punkty, po po pierwszej serii gier ma ich zero.