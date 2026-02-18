Vinicius w centrum skandalu, wstrząs w Realu Madryt. Gwiazdor musiał się tłumaczyć

Do potężnego skandalu doszło we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów pomiędzy Benfiką, a Realem Madryt, a w jego centrum znalazł się Vinicius Junior. W pewnym momencie gwiazda "Królewskich" odmówiła dalszej gry, a spotkanie zostało przerwane niemal na 10 minut. Dzień później publicznie do oskarżeń ze strony Brazylijczyka odniósł się gwiazdor "Orłów" - Gianluca Prestianni. Postanowił opublikować oficjalne oświadczenie.

Zawodnik w niebieskim stroju wykonuje gest w kierunku kibiców lub przeciwników, piłkarz w czerwonym stroju wyraża emocje uniesionymi rękami i otwartymi ustami, w tle fragment publiczności. W lewym górnym rogu znajduje się powiększenie sytuacji z dwoma ...
Vinicius Junior znalazł się w centrum skandalu w meczu z BenficąZED JAMESON / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

Aż do 50. minuty kibicom przyszło czekać na pierwszego gola w Lizbonie. Jak się potem okazało, jedynego. Wówczas ładną akcję Realu Madryt celnym strzałem sfinalizował Vinicius Junior, co pozwoliło pokonać wreszcie dobrze dysponowanego tego dnia Anatolija Trubina. Niedługo później doszło do potężnego skandalu.

Rasistowski incydent w meczu Realu Madryt? Vinicius w centrum zamieszania

Brazylijczyk z radości po strzelonym golu zaczął tańczyć na boisku, co nie spodobało się rywalom. Prowokacyjne zachowanie gwiazdora sprawiło, że nie wytrzymał Gianluca Prestianni. I rzucił w kierunku skrzydłowego "Los Blancos" kilka niemiłych słów, których treści z powodu zakrytych ust Argentyńczyka nie poznaliśmy. Reakcja Viniego była jednak wyjątkowo burzliwa.

    Brazylijczyk przekonywał, że został obrażony na tle rasistowskim i odmówił dalszej gry. Doszło do wielkiej awantury, przepychanek i zamieszania. Do pozostania na boisku przekonywali go nie tylko koledzy z drużyny, ale także trener Alvaro Arbeloa. Spotkanie zostało przerwane niemal na 10 minut, a sędzia próbował załagodzić sytuację. Ostatecznie mu się to udało, Vinicius zdecydował się na dalszą grę, a mecz dokończono.

    Gwiazda Benfiki wydała komunikat ws. skandalu. Tak tłumaczy zajście

    Real wygrał 1:0, choć ten incydent położył się cieniem na wyniku spotkania. Do sprawy w oficjalnym komunikacie postanowił się odnieść następnego dnia oskarżany o rasistowskie obelgi piłkarz Benfiki. W jego narracji Vinicius Jr. źle zinterpretował słowa, jakie padły z jego ust.

    Chcę wyjaśnić, że w żadnym momencie nie kierowałem rasistowskich obelg wobec Vini Jr, który niestety źle zrozumiał to, co – jak mu się wydawało – usłyszał. Nigdy nie byłem rasistą wobec nikogo i ubolewam nad groźbami, które otrzymałem od zawodników Realu Madryt.
    przekazał Prestianni

    Zachowanie Argentyńczyka wywołało potężny wstrząs w Realu Madryt. Jednym z najbardziej oburzonych zachowaniem gracza Benfiki zawodników był Kylian Mbappe. Wprost wyznał on, co sądzi o Argentyńczyku.

    Wisłę Kraków odwiedził klub z Ligi Mistrzów. Jarosław Królewski: Byli w szoku

    - Gianluca Prestianni nie powinien nigdy więcej grać w Lidze Mistrzów - wypalił kapitan reprezentacji Francji.

    Jagiellonia Białystok w drodze po awans. Najlepsze akcje w Lidze Konferencji [WIDEO]Polsat SportPolsat Sport

    Nie ulega wątpliwości, że sprawa będzie miała ciąg dalszy, a jeśli zarzuty ze strony piłkarzy "Królewskich" pod adresem Prestianniego okażą się słuszne, Argentyńczyka, jak również jego klub istotnie spotkać może surowa kara.

    Sędzia w żółtej koszulce gestykuluje do piłkarza w niebieskim stroju na tle widowni podczas meczu piłkarskiego, obaj wyrażają emocje związane z przebiegiem gry.
    Vinicius Junior w dyskusji z arbitremZED JAMESONAFP
    Sędzia pokazuje żółtą kartkę zawodnikowi drużyny w czerwonych koszulkach otoczonemu przez piłkarzy drużyny w niebieskich strojach, na tle pełnych emocji kibiców na trybunach.
    Wielka awantura w meczu Benfica - Real MadrytZED JAMESONAFP
    Trzech piłkarzy podczas meczu piłkarskiego na tle tłumu kibiców, dwóch zawodników w niebieskich strojach drużyny Real Madryt oraz jeden piłkarz w czerwonym stroju Benfiki, jeden z zawodników obejmuje głowę przeciwnika przy rozmowie.
    Gianluca Prestianni w trakcie wymiany zdań z piłkarzami Realu MadrytPATRICIA DE MELO MOREIRAAFP

