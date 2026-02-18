Aż do 50. minuty kibicom przyszło czekać na pierwszego gola w Lizbonie. Jak się potem okazało, jedynego. Wówczas ładną akcję Realu Madryt celnym strzałem sfinalizował Vinicius Junior, co pozwoliło pokonać wreszcie dobrze dysponowanego tego dnia Anatolija Trubina. Niedługo później doszło do potężnego skandalu.

Rasistowski incydent w meczu Realu Madryt? Vinicius w centrum zamieszania

Brazylijczyk z radości po strzelonym golu zaczął tańczyć na boisku, co nie spodobało się rywalom. Prowokacyjne zachowanie gwiazdora sprawiło, że nie wytrzymał Gianluca Prestianni. I rzucił w kierunku skrzydłowego "Los Blancos" kilka niemiłych słów, których treści z powodu zakrytych ust Argentyńczyka nie poznaliśmy. Reakcja Viniego była jednak wyjątkowo burzliwa.

Brazylijczyk przekonywał, że został obrażony na tle rasistowskim i odmówił dalszej gry. Doszło do wielkiej awantury, przepychanek i zamieszania. Do pozostania na boisku przekonywali go nie tylko koledzy z drużyny, ale także trener Alvaro Arbeloa. Spotkanie zostało przerwane niemal na 10 minut, a sędzia próbował załagodzić sytuację. Ostatecznie mu się to udało, Vinicius zdecydował się na dalszą grę, a mecz dokończono.

Gwiazda Benfiki wydała komunikat ws. skandalu. Tak tłumaczy zajście

Real wygrał 1:0, choć ten incydent położył się cieniem na wyniku spotkania. Do sprawy w oficjalnym komunikacie postanowił się odnieść następnego dnia oskarżany o rasistowskie obelgi piłkarz Benfiki. W jego narracji Vinicius Jr. źle zinterpretował słowa, jakie padły z jego ust.

Chcę wyjaśnić, że w żadnym momencie nie kierowałem rasistowskich obelg wobec Vini Jr, który niestety źle zrozumiał to, co – jak mu się wydawało – usłyszał. Nigdy nie byłem rasistą wobec nikogo i ubolewam nad groźbami, które otrzymałem od zawodników Realu Madryt.

Zachowanie Argentyńczyka wywołało potężny wstrząs w Realu Madryt. Jednym z najbardziej oburzonych zachowaniem gracza Benfiki zawodników był Kylian Mbappe. Wprost wyznał on, co sądzi o Argentyńczyku.

- Gianluca Prestianni nie powinien nigdy więcej grać w Lidze Mistrzów - wypalił kapitan reprezentacji Francji.

Nie ulega wątpliwości, że sprawa będzie miała ciąg dalszy, a jeśli zarzuty ze strony piłkarzy "Królewskich" pod adresem Prestianniego okażą się słuszne, Argentyńczyka, jak również jego klub istotnie spotkać może surowa kara.

Vinicius Junior w dyskusji z arbitrem ZED JAMESON AFP

Wielka awantura w meczu Benfica - Real Madryt ZED JAMESON AFP

Gianluca Prestianni w trakcie wymiany zdań z piłkarzami Realu Madryt PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP