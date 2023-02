Szczególnie w pierwszej połowie spotkanie toczyło się w zawrotnym tempie. Real Madryt wrócił do gry golem Viniciusa, który w 21. minucie wykończył szybką kontrę technicznym strzałem, dokręcając piłkę z lewego krańca pola karnego w prawy róg bramki The Reds. Potem Alisson Becker, być może wpatrzony w grę Courtois, popełnił równie kuriozalny błąd co Belg, wybijając piłkę tak niefortunnie, że odbiła się od Viniciusa Jr. i wpadła do bramki.