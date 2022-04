Villareal CF to rewelacja Ligi Mistrzów. Rośnie znaczenie "wioski Asterixa"

Oprac.: Radosław Nawrot Liga Mistrzów

Gdyby wszyscy mieszkańcy Villarreal przyjechali na 75-tysięczny stadion Bayernu Monachium, zapełniliby go w niewiele ponad dwóch trzecich. We wtorek na Allianz Arena było ich znacznie mniej, ale to oni cieszyli się z awansu do półfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów.

Zdjęcie Losowanie Villareal CF / AFP/INTERIA.PL