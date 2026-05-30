We wtorek media obiegła informacja, że hiszpański rząd zezwolił Camp Nou na kandydowanie do roli organizatora finału Ligi Mistrzów w 2029 roku. Nowy (i wciąż budowany, zakończenie za 2 lata) stadion będzie rywalizował z Wembley. Jeśli UEFA we wrześniu wybierze londyński obiekt, będzie to powtórka z sezonów 2023/24, 2012/13 czy 2010/11.

Na 2028 rok jedynym kandydatem jest Fussballarena w Monachium (nazwa komercyjna Allianz Arena). Obiekt Bayernu gościł finał ostatni raz... 12 miesięcy temu. Świeżości w tej kwestii nie ma.

Już nie 63 tysiące. Stadion na finał Champions League będzie musiał mieć większą pojemność

W obu przypadkach w szranki chciał stanąć PGE Narodowy. Pojawił się tylko jeden problem, ale za to krytyczny. - Nie spełniamy warunku pojemności. To jedyny powód. Stadion finału Ligi Mistrzów musi mieć 70 tysięcy miejsc. Dopuszczalne jest drobne odstępstwo, gdzieś w granicach 10 procent. Gdyby stadion miał trochę więcej miejsc, z pewnością otrzymalibyśmy prawo organizacji finału tych rozgrywek - podkreślał w listopadzie dla tvpsport.pl sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Łukasz Wachowski.

Z kolei w 2027 r. kluczowe starcie Champions League ugości madryckie Metropolitano, które miało już ten zaszczyt w 2019 r. Jak widać, chyba zmierzamy do wizji UEFA, o której w zeszłym tygodniu powiedział Wachowski w rozmowie ze Sport.pl. Organizacja kierowana przez Alexandra Ceferina podobno myśli o wybraniu dokładnie pięciu co najmniej 85-tysięczników, które będą wymieniać się kolejnymi finałami. Wymienił Madryt (zapewne w grę wchodziłoby już też Bernabeu) i Barcelonę.

Są wielkie problemy z dostępnością biletów. Narzekają kluby, federacje, partnerzy, sponsorzy, że tych miejsc jest za mało. Będzie na pewno UEFA mocno cisnęła na to, by te stadiony były jak największe

Wróćmy do wypowiedzi sekretarza sprzed 7 miesięcy, która dziś jest nieaktualna. Mówił wtedy, że powiększenie pojemności o zaledwie 5 tysięcy, do 63 tys., dawałoby realne szanse przeprowadzenia zwycięskiej kandydatury. Dlaczego? Zakładał, że wymóg UEFA to 70 tysięcy z możliwym 10-procentowym wahnięciem w dół. Stąd ta liczba. Jak się okazuje, sytuacja wygląda inaczej. Sam teraz przyznał, że próg wynosi 75 tys. Wspomniana furtka obniżająca go wciąż istnieje, wykorzystał ją na ten rok Budapeszt (Puskas Arena ma niespełna 68 tys., więc niemal idealnie mieści się w limicie), ale ma zostać zaostrzona bądź w ogóle zlikwidowana.

W "najgorszym" scenariuszu obiekt będzie musiał więc posiadać te 75 tys. miejsc, jeśli nie wejdzie w życie projekt wspomnianej rotacyjnej "piątki". W nieco łagodniejszym zapewne ok. 70. W takiej sytuacji jest wspomniane Metropolitano (70 460).

To z pewnością ważne dane w kontekście potencjalnej rozbudowy Narodowego. - Liczę, że w stolicy 40-milionowego kraju stadion na 80 czy 90 tys. to nie jest absolutnie żadna przesada. Do takich rozmiarów musimy predestynować. Pamiętajmy, że Węgry to dużo mniejszy kraj, Budapeszt dużo mniejsze miasto, a jednak te prawie 70 tys. mają i spokojnie sobie z tym radzą. Wydaje mi się, że nie ma dużych przeszkód, by taki stadion w Warszawie powstał i moglibyśmy taki finał spokojnie gościć - zaznaczył ostatnio Wachowski. W przeszłości zwracał jednak uwagę, że finansowanie modernizacji w dużej części musiałoby pokryć Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Puskas Arena w Budapeszcie, 19.11.2024 r.

Stadion Narodowy, 11.11.2025 r.

Trybuny Allianz Areny na godzinę przed finałem Ligi Mistrzów





