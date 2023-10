Uraz Roberta Lewandowskiego popsuje plany Barcelony? 21 lat oczekiwania

W sezonie 2002/03 FC Barcelona po raz ostatni wygrała wszystkie mecze fazy grupowej Ligi Mistrzów. Nie dała rady zrobić tego nawet w kampaniach 05/06, 08/09, 10/11 i 14/15, kiedy przecież sięgała po końcowy triumf. Wydaje się, że w tym sezonie może do tego dojść - choć "Duma Katalonii" nie zaprezentowała się dobrze w Porto, to pokonała najtrudniejszą przeszkodę. Nie może być jednak zbyt różowo - w następnym starciu na boisku zapewne nie zobaczymy Roberta Lewandowskiego, co może nieco utrudnić życie zespołowi Xaviego Hernandeza.