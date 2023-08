Upokorzyli byłego trenera Legii, a teraz jeszcze to. Złoty sen o LM trwa

Za nami kolejna wielka sensacja w eliminacjach do Ligi Mistrzów w sezonie 2023/2024 - wywodząca się z Wysp Owczych ekipa Klaksvik niedługo po tym, jak ograła Ferencvaros znajdujący się pod wodzą Stanisława Czerczesowa, zwyciężyła bowiem z Haecken i wciąż ma szansę na awans do Champions League - a do tego jest pewna tak czy inaczej udziału w jakimś europejskim pucharze jesienią. Farerska drużyna oponentów ze Szwecji ograła przy tym w naprawdę dramatycznych okolicznościach.