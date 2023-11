Uliczna bitwa przed meczem Napoli w Ligi Mistrzów. Policjanci zostali ranni. "To jak wojna"

W środę o 18:45 rozpocznie się mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów, w którym Napoli podejmie Union Berlin. Spotkanie jest wyzwaniem dla włoskiej policji, a przedsmak tego, do czego może dojść przed pierwszym gwizdkiem, mieliśmy już we wtorkowy wieczór. Na ulicach Neapolu doszło do starć między pseudokibicami gości z miejscowymi funkcjonariuszami. Policja zatrzymała jedenaście osób, są też ranni.