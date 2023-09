Ukraińcy po roku opuścili Polskę. Wygrała opcja niemiecka, oto powód

Liga Mistrzów: Szachtar zamienił Warszawę na Hamburg

Czym spowodowana była taka decyzja? Postanowiliśmy zapytać o to w ukraińskim klubie. Jak nietrudno się domyślić - podstawowym powodem są pieniądze. W wyniku działań zbrojnych na terenie Ukrainy właściciel Szachtara stracił ogromną część swoich dochodów, co nie pozostaje bez wpływu na drużynę. Ta musi teraz być dochodowa bardziej niż zwykle, aby załatać dziurę. - W lidze ukraińskiej gramy bez udziału kibiców, więc dzień meczowy nie generuje zysków. Champions League to jedyna szansa na zarobek - słyszymy od jednego z pracowników klubu, proszącego o anonimowość.