Ukraińcy pakują się i opuszczają Polskę. Duże rozczarowanie, tam muszą teraz grać
Szachtar Donieck nie będzie już grał na stadionie Wisły Kraków. Ukraińcy muszą spakować się i opuścić Polskę. Wybrali nowy kraj do gry. Ma to być Wielka Brytania. Nie obywa się jednak bez rozczarowania. Trener Arda Turan nie ukrywa, że wolałby występować gdzie indziej. Tymczasem do mediów docierają wieści, wedle których już niebawem on sam mógłby... pożegnać się z Szachtarem.
W poprzedniej kampanii Szachtar Donieck korzystał z gościnności Wisły Kraków i swoje domowe mecze rozgrywał przy Reymonta. Jednak etap ten już się zakończył. Właściciel "Białej Gwiazdy", Jarosław Królewski, potwierdził, że współpraca nie będzie kontynuowana. Podał powód.
Wisła Kraków i jej zespół po 4 trudnych latach, a wcześniej po ciężkiej walce o swoją egzystencję, musi skupić się przede wszystkim na sprawach wiślackich
Ukraińcy stanęli zatem przed koniecznością i spakowania walizek i znalezienia nowego obiektu, na którym będą mogli grać. Wiele wskazuje na to, że teraz osiądą w Londynie. Choć najwyraźniej plan był inny.
Trener Szachtara oświadcza ws. przenosin. Woli Turcję od Anglii
"Wygląda na to, że nasze mecze w europejskich pucharach rozegramy w Londynie" - oświadczył trener Szachtara, Arda Turan, cytowany przez Suspilne Sport.
Szkoleniowiec nie ukrywa, że nie jest to dla niego idealne rozwiązanie. Wolałby, żeby jego drużyna grała w Turcji.
"Bardzo chcieliśmy przyjechać do Turcji, ale przepisy UEFA wywierają na nas ogromną presję. W przeciwnym razie gra przed kibicami w Bursie, Goztepe i Eskisehir zawsze byłaby wspaniała. Nie możemy się doczekać, aż zobaczymy wszystkich w Londynie" - powiedział.
On sam jest urodzonym w Stambule Turkiem, więc przywiązanie do tego kraju absolutnie nie dziwi. Co więcej, mówi się, że jest jednym z kandydatów do objęcia stanowiska selekcjonera reprezentacji Turcji.
Media: Arda Turan nowym selekcjonerem reprezentacji Turcji?
Według tureckiego serwisu Habelrer Arda Turan ma duże szansę na objęcie tureckiej kadry piłkarskiej. "Trzęsienie ziemi! Arda Turan otrzymuje sensacyjną ofertę z Turcji" - czytamy. Znany ukraiński dziennikarz Igor Burbas twierdzi, że Turecki Związek Piłki Nożnej (TFF) niedawno złożył trenerowi stosowną ofertę. I czeka na odpowiedź.
Turcy wrócili z mundialu rozczarowani. Odpadli z turnieju jako jedni z pierwszych. Mimo to selekcjoner Vincenzo Montella stwierdził, że nie rozważa podania się do dymisji. Jednak jego dni na stanowisku mogą być policzone.
Zwłaszcza, że za Turanem przemawiają klubowe wyniki. W sezonie 2025/26 wraz z Szachtarem wywalczył zwycięstwo w lidze ukraińskiej. Dzięki temu drużyna zagwarantowała sobie bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów 2026/27.