W poprzedniej kampanii Szachtar Donieck korzystał z gościnności Wisły Kraków i swoje domowe mecze rozgrywał przy Reymonta. Jednak etap ten już się zakończył. Właściciel "Białej Gwiazdy", Jarosław Królewski, potwierdził, że współpraca nie będzie kontynuowana. Podał powód.

Wisła Kraków i jej zespół po 4 trudnych latach, a wcześniej po ciężkiej walce o swoją egzystencję, musi skupić się przede wszystkim na sprawach wiślackich

Ukraińcy stanęli zatem przed koniecznością i spakowania walizek i znalezienia nowego obiektu, na którym będą mogli grać. Wiele wskazuje na to, że teraz osiądą w Londynie. Choć najwyraźniej plan był inny.

Trener Szachtara oświadcza ws. przenosin. Woli Turcję od Anglii

"Wygląda na to, że nasze mecze w europejskich pucharach rozegramy w Londynie" - oświadczył trener Szachtara, Arda Turan, cytowany przez Suspilne Sport.

Szkoleniowiec nie ukrywa, że nie jest to dla niego idealne rozwiązanie. Wolałby, żeby jego drużyna grała w Turcji.

"Bardzo chcieliśmy przyjechać do Turcji, ale przepisy UEFA wywierają na nas ogromną presję. W przeciwnym razie gra przed kibicami w Bursie, Goztepe i Eskisehir zawsze byłaby wspaniała. Nie możemy się doczekać, aż zobaczymy wszystkich w Londynie" - powiedział.

On sam jest urodzonym w Stambule Turkiem, więc przywiązanie do tego kraju absolutnie nie dziwi. Co więcej, mówi się, że jest jednym z kandydatów do objęcia stanowiska selekcjonera reprezentacji Turcji.

Media: Arda Turan nowym selekcjonerem reprezentacji Turcji?

Według tureckiego serwisu Habelrer Arda Turan ma duże szansę na objęcie tureckiej kadry piłkarskiej. "Trzęsienie ziemi! Arda Turan otrzymuje sensacyjną ofertę z Turcji" - czytamy. Znany ukraiński dziennikarz Igor Burbas twierdzi, że Turecki Związek Piłki Nożnej (TFF) niedawno złożył trenerowi stosowną ofertę. I czeka na odpowiedź.

Turcy wrócili z mundialu rozczarowani. Odpadli z turnieju jako jedni z pierwszych. Mimo to selekcjoner Vincenzo Montella stwierdził, że nie rozważa podania się do dymisji. Jednak jego dni na stanowisku mogą być policzone.

Zwłaszcza, że za Turanem przemawiają klubowe wyniki. W sezonie 2025/26 wraz z Szachtarem wywalczył zwycięstwo w lidze ukraińskiej. Dzięki temu drużyna zagwarantowała sobie bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów 2026/27.





Liga Narodów. Turcja - Ukraina. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport