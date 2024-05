Prowadził mecz Polska - Estonia, teraz dostał finał Ligi Mistrzów. Slavko Vincić pojedzie na Wembley

Polscy kibice mogą go kojarzyć także z półfinału barażów do EURO 2024. To właśnie on był rozjemcą w meczu z Estonią na PGE Narodowym w Warszawie. W 27. minucie pokazał drugą żółtą kartkę Maksimowi Paskotsiemu, co ułatwiło zadanie "Biało-Czerwonym", którzy wygrali 5:1. Co ciekawe, Vincić brał udział w EURO 2012 - był asystentem Damira Skominy.