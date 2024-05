UEFA zaszalała, takie wieści przed finałem Ligi Mistrzów. Od Wembley do... Krakowa

Półfinały Ligi Mistrzów przyniosły naprawdę sporo emocji - z jednej strony Real Madryt zdołał wyeliminować z rywalizacji Bayern Monachium dosłownie w ostatnich minutach rewanżu dzięki dwóm bramkom Joselu, z drugiej zaś strony Borussia Dortmund - mimo wszystko dosyć zaskakująco, bo nie była stawiana w roli faworyta - odprawiła z kwitkiem zespół PSG.

Tym samym "Królewscy" oraz "Die Borussen" mogą już szykować się do bezpośredniego starcia o trofeum - a UEFA ma zamiar postarać się o to, by potyczka ta uświetniona była pewnymi dodatkowymi atrakcjami, a konkretnie... muzycznym show. Reklama

Lenny Kravitz zagra na Wembley. Koncert tuż przed finałem Ligi Mistrzów

Jak ogłoszono 16 maja, w tym przypadku postawiono na występ Lenny'ego Kravitza, amerykańskiego wokalisty, kompozytora i multiinstrumentalisty, który ma na koncie sprzedanych - jak wylicza serwis UEFA - ponad 40 milionów płyt.

"To będzie ekscytujące wydarzenie przed finałem, który dla wielu znaczy tak wiele. To doskonały pretekst, aby się spotkać i cieszyć się muzyką oraz poczuciem koleżeństwa, wspólnoty i jedności. Nie możemy się tego doczekać. pokażemy wam wszystko, co mamy w zanadrzu" - stwierdził sam zainteresowany w imieniu swoim i współpracujących z nim artystów.

Co ciekawe nie tak długo po spotkaniu Borussii z Realem Kravitz zawita też do... Polski. W ramach trasy promującej jego 12. album, "Blue Electric Light", najpierw trafi on do Krakowa (21 lipca, Tauron Arena), a następnie zagra też w Łodzi (23 lipca, Atlas Arena). Przed 59-latkiem więc szalenie intensywny pod względem zawodowym czas.

Liga Mistrzów. Real poluje na 15. trofeum, a Borussia...

Finał Champions League na słynnym Wembley rozpocznie się 1 czerwca dokładnie o godz. 21.00. Jeśli zwyciężą tu "Królewscy", będzie to dla nich 15. triumf w najważniejszym europejskim pucharze klubowym. W przypadku wygranej "Die Borussen" będzie to dla ekipy z Niemiec drugi tego typu sukces.

