UEFA zaskoczyła. Erling Haaland przegrał prestiżową nagrodę

Manchester City sięgnął w sobotę po pierwszy w swojej historii triumf w Lidze Mistrzów . W finale w Stambule pokonał 1:0 Inter Mediolan po golu Rodriego . To właśnie defensywny pomocnik został uznany przez Panel Obserwatorów Technicznych UEFA najlepszym piłkarzem zakończonego sezonu Champions League. Ta decyzja może zaskakiwać, kibice spodziewali się raczej wyróżnienia Erlinga Haalanda , który został królem strzelców rozgrywek z dorobkiem dwunastu bramek i przez część fanów jest przymierzany do zdobycia Złotej Piłki w październiku.

"26-latek wystąpił we wszystkich meczach City w zwycięskiej kampanii, dwukrotnie zdobywając gola. Jego precyzyjnie wykonany strzał w finale zapewnił zwycięstwo" - czytamy na stronie uefa.com. - To spełnienie marzenia. Ten moment już nigdy się nie powtórzy. Wszyscy ci fani City czekali nie wiem ile lat. Oni na to zasłużyli i my też - powiedział po ostatnim gwizdku Szymona Marciniaka Hiszpan.