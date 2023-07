UEFA zabrała się za spotkanie Ligi Mistrzów. Oba kluby oskarżone

Liga Mistrzów. Kibice Maccabi Hajfa przed sądem

Według dziennika "The Times of Israel" zatrzymano pięciu kibiców Maccabi, a jak podaje "Malta Today" dwóch z nich przyznało się do winy przed sądem w środę. Obaj mężczyźni zostali skazani na 12 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata i grzywnę w wysokości 300 euro.