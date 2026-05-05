UEFA zaalarmowana. Pierwsza eksplozja o 1:30. Popłoch przed hitem Ligi Mistrzów

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Do UEFA wpłynęła oficjalna skarga z obozu Atletico Madryt. W noc poprzedzającą rewanżowy półfinał z Arsenalem doszło do incydentów pod londyńskim hotelem, w którym zatrzymała się hiszpańska ekipa. Fani "Kanonierów" zorganizowali nalot pirotechniczny, odpalając pod obiektem dwie potężne serie fajerwerków. Hałas uniemożliwił piłkarzom sen, co może mieć oczywiste konsekwencje w trakcie dzisiejszej konfrontacji na Emirates Stadium.

Diego Simeone, trener Atletico Madryt, w czarnym garniturze gestykuluje i wskazuje palcem w stronę boiska.
Diego Simeone, trener Atletico Madryt ALEXANDRE MARTINSAFP

W bieżącym sezonie Ligi Mistrzów do starcia Arsenal - Atletico doszło już jesienną. W fazie ligowej "The Gunners" rozbili wówczas zespół z Madrytu 4:0. Wszystkie bramki padły po przerwie w niespełna kwadrans, a na listę strzelców wpisali się Viktor Gyokeres (dwukrotenie),Gabriel Magalhaes oraz Gabriel Martinelli.

Tym razem "Los Colchoneros" wybrali w Londynie inny hotel. Oficjalnie z uwagi na korzystniejszą ofertę finansową. Krążą jednak pogłoski, że nadmiernie przesądny jest trener Diego Simeone i to jemu zależało na zmianie obiektu.

Po półfinale Ligi Mistrzów poruszenie, Polak punktuje arbitra. Od razu zawrzało

Atletico walczy o finał Ligi Mistrzów. Ciężka noc w Londynie, jest oficjalna skarga do UEFA

Jak informuje "Marca", ekipa z Madrytu ma za sobą nieprzespaną noc. Mieli o to zadbać fani Arsenalu, którzy pod osłoną nocy podkradli się pod hotel Courthouse. Wybrali się tam w niecnym celu.

Około godziny 1:30 odpalona została pierwsza seria fajerwerków. Po 20 minutach doszło do kolejnej eksplozji, tym razem o wiele poważniejszej. Londyńska policja zjawiła się na miejscu i przesłuchała świadków. Nikogo jednak nie zatrzymano.

Zobacz również:

Gianni Infantino, szef FIFA
Piłka nożna

Chcieli na mundialu Polskę. Oto ostateczna decyzja. Szef FIFA uroczyście ogłasza

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

We wtorek "Los Colchoneros" złożyli oficjalną skargę do UEFA. W piśmie zwrócono uwagę, że intruzi nie mieli najmniejszych problemów, by zrealizować swój cel. Przez nikogo niezatrzymywani dotarli pod sam hotel. I mieli mnóstwo czasu, by zdetonować dwie serie ładunków pirotechnicznych.

"Atletico Madryt zawsze znajdzie coś, po czym można by poskarżyć się podczas każdej wizyty w Londynie. Ostatnio był problem z gorącą wodą w szatni" - skwitował zgryźliwie jeden z serwisów prowadzony przez sympatyków Arsenalu.

W pierwszym półfinale LM w Madrycie padł remis 1:1. Początek rewanżu we wtorek o 21:00. Relacja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii.

Zobacz również:

Sir Alex Ferguson
Premier League

"Nasze myśli i modlitwy są z nim". Alex Ferguson wywieziony karetką ze stadionu

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Dwóch piłkarzy walczy o piłkę podczas meczu, jeden z nich upada na murawę, drugi próbuje ją przejąć; w tle widoczni zawodnicy w pasiastych strojach oraz trybuny pełne kibiców.
Kadr z ubiegłotygodniowego starcia Atletico - Arsenal (1:1). Rewanż zapowiada się arcyciekawiePIERRE-PHILIPPE MARCOUAFP
Diego Simeone, dyrygent madryckiej orkiestry
Diego SimeoneAFP
logo UEFA na czarnym słupku z niebieską taśmą zabezpieczającą, tło rozmyte w kolorze zielonym
UEFA Mairo Cinquetti / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
FC Porto mistrzem Portugalii. Polacy mieli powody do świętowania. WIDEOPolsat Box GoPOLSAT BOX GO

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja