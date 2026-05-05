UEFA zaalarmowana. Pierwsza eksplozja o 1:30. Popłoch przed hitem Ligi Mistrzów
Do UEFA wpłynęła oficjalna skarga z obozu Atletico Madryt. W noc poprzedzającą rewanżowy półfinał z Arsenalem doszło do incydentów pod londyńskim hotelem, w którym zatrzymała się hiszpańska ekipa. Fani "Kanonierów" zorganizowali nalot pirotechniczny, odpalając pod obiektem dwie potężne serie fajerwerków. Hałas uniemożliwił piłkarzom sen, co może mieć oczywiste konsekwencje w trakcie dzisiejszej konfrontacji na Emirates Stadium.
W bieżącym sezonie Ligi Mistrzów do starcia Arsenal - Atletico doszło już jesienną. W fazie ligowej "The Gunners" rozbili wówczas zespół z Madrytu 4:0. Wszystkie bramki padły po przerwie w niespełna kwadrans, a na listę strzelców wpisali się Viktor Gyokeres (dwukrotenie),Gabriel Magalhaes oraz Gabriel Martinelli.
Tym razem "Los Colchoneros" wybrali w Londynie inny hotel. Oficjalnie z uwagi na korzystniejszą ofertę finansową. Krążą jednak pogłoski, że nadmiernie przesądny jest trener Diego Simeone i to jemu zależało na zmianie obiektu.
Jak informuje "Marca", ekipa z Madrytu ma za sobą nieprzespaną noc. Mieli o to zadbać fani Arsenalu, którzy pod osłoną nocy podkradli się pod hotel Courthouse. Wybrali się tam w niecnym celu.
Około godziny 1:30 odpalona została pierwsza seria fajerwerków. Po 20 minutach doszło do kolejnej eksplozji, tym razem o wiele poważniejszej. Londyńska policja zjawiła się na miejscu i przesłuchała świadków. Nikogo jednak nie zatrzymano.
We wtorek "Los Colchoneros" złożyli oficjalną skargę do UEFA. W piśmie zwrócono uwagę, że intruzi nie mieli najmniejszych problemów, by zrealizować swój cel. Przez nikogo niezatrzymywani dotarli pod sam hotel. I mieli mnóstwo czasu, by zdetonować dwie serie ładunków pirotechnicznych.
"Atletico Madryt zawsze znajdzie coś, po czym można by poskarżyć się podczas każdej wizyty w Londynie. Ostatnio był problem z gorącą wodą w szatni" - skwitował zgryźliwie jeden z serwisów prowadzony przez sympatyków Arsenalu.
W pierwszym półfinale LM w Madrycie padł remis 1:1. Początek rewanżu we wtorek o 21:00.