UEFA zaalarmowana. Pierwsza eksplozja o 1:30. Popłoch przed hitem Ligi Mistrzów

W bieżącym sezonie Ligi Mistrzów do starcia Arsenal - Atletico doszło już jesienną. W fazie ligowej "The Gunners" rozbili wówczas zespół z Madrytu 4:0. Wszystkie bramki padły po przerwie w niespełna kwadrans, a na listę strzelców wpisali się Viktor Gyokeres (dwukrotenie),Gabriel Magalhaes oraz Gabriel Martinelli.

Tym razem "Los Colchoneros" wybrali w Londynie inny hotel. Oficjalnie z uwagi na korzystniejszą ofertę finansową. Krążą jednak pogłoski, że nadmiernie przesądny jest trener Diego Simeone i to jemu zależało na zmianie obiektu.

Atletico walczy o finał Ligi Mistrzów. Ciężka noc w Londynie, jest oficjalna skarga do UEFA

Jak informuje "Marca", ekipa z Madrytu ma za sobą nieprzespaną noc. Mieli o to zadbać fani Arsenalu, którzy pod osłoną nocy podkradli się pod hotel Courthouse. Wybrali się tam w niecnym celu.

Około godziny 1:30 odpalona została pierwsza seria fajerwerków. Po 20 minutach doszło do kolejnej eksplozji, tym razem o wiele poważniejszej. Londyńska policja zjawiła się na miejscu i przesłuchała świadków. Nikogo jednak nie zatrzymano.

We wtorek "Los Colchoneros" złożyli oficjalną skargę do UEFA. W piśmie zwrócono uwagę, że intruzi nie mieli najmniejszych problemów, by zrealizować swój cel. Przez nikogo niezatrzymywani dotarli pod sam hotel. I mieli mnóstwo czasu, by zdetonować dwie serie ładunków pirotechnicznych.

"Atletico Madryt zawsze znajdzie coś, po czym można by poskarżyć się podczas każdej wizyty w Londynie. Ostatnio był problem z gorącą wodą w szatni" - skwitował zgryźliwie jeden z serwisów prowadzony przez sympatyków Arsenalu.

W pierwszym półfinale LM w Madrycie padł remis 1:1. Początek rewanżu we wtorek o 21:00. Relacja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii.

Kadr z ubiegłotygodniowego starcia Atletico - Arsenal (1:1). Rewanż zapowiada się arcyciekawie

