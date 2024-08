UEFA przedstawiła nową wersję hymnu Ligi Mistrzów . Choć zmiany nie są drastyczne, nie przypadły one do gustu lwiej części komentujących internautów.

Nadchodzi rewolucja w Lidze Mistrzów

Z pewnością każdy kibic piłki nożnej słyszał już o nadchodzących zmianach w rozgrywkach Ligi Mistrzów. UEFA stara się iść z duchem czasu, a rozumie przez to konieczność zwiększenia liczby spotkań międzynarodowych między topowymi klubami. W zbliżającej się wielkimi krokami edycji wystąpi 36 zespołów, a nie 32, jak miało to miejsce do tej pory. Zniknie faza grupowa, a zastąpi ją coś na kształt ligi. Każda z drużyn rozegra po osiem spotkań - każde z innym przeciwnikiem.