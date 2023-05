Rewanż między Manchesterem City a Realem będzie wielki

Pojedynek tytanów, jak się określa starcie Realu Madryt z Manchesterem City , jest opisywane jako creme de la creme tegorocznych rozgrywek Ligi Mistrzów. - Matka wszystkich piłkarskich bitew. To musi być jedno z najlepszych starć w dziejach futbolu - piszą Hiszpanie o rewanżu za tydzień i zwracają uwagę na to, że poziom Ligi Mistrzów wzrasta z każdym rokiem, a zatem teraz mamy kulminację wszystkiego tego, co najlepsze możemy zobaczyć w piłce nożnej.

Nie wiadomo, co na to Włosi, gdyż AC Milan i Inter Mediolan nie zdążyły jeszcze rozegrać swojego półfinału, a już czytają, że to nie ich mecz jest kwintesencją Ligi Mistrzów i może się schować przy tym, co pokazują Real Madryt i Manchester City. Piłka nożna lubi paradoksy, może się okazać, że to właśnie derby Mediolanu wyłonią przyszłego triumfatora rozgrywek.